Gombócillat és utcabál – ilyen volt a Fűzfőfürdői Gombócfesztivál (galéria)

Szilvás, mákos, diós és túrós – augusztus első szombatján nemcsak a gombócoké, de a jókedvé is volt a főszerep a Fűzfőfürdői Közösségi és Rendezvénytér udvarán. A 2025-ös gombócfesztivál balatonfűzfőn igazi gasztro-kulturális kavalkáddá nőtte ki magát, ahol kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak élményt, ízt és ritmust.

Gombócfesztivál Balatonfűzfőn

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A gőzölgő gombócok illata már messziről hívogatta a látogatókat. A hagyományos szilvás gombóc mellett különleges változatokat is meg lehetett kóstolni: dióval, mákkal megbolondított szilvás verziók is készültek, de a túrótöltelékes gombóc is nagy sikert aratott. Aki szerette volna, akár mindegyikből kérhetett – a fesztivál hangulata és a barátságos vendéglátók garantálták, hogy senki ne távozzon üres hassal.

A kulináris élvezetek mellé színes kulturális programok is társultak. Délután kézműves foglalkozások és családi játékok várták az érdeklődőket, estére pedig felpörgött a hangulat: Bebe és Mr. Rick gondoskodtak a talpalávalóról és a fesztivál igazi sztárfényéről. Az este utcabállal zárult, ahol fiatalok és idősebbek együtt táncoltak a nyári ég alatt.

A gombócfesztivál nemcsak egy gasztronómiai esemény volt, hanem közösségi élmény is: egy nap, amikor Fűzfőfürdő megtelt nevetéssel, ízekkel és zenével. Ha valaki idén lemaradt róla, jövőre érdemes előre beírni a naptárba – a gombóc, a hangulat és a vendégszeretet biztosan nem fog csalódást okozni.