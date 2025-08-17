57 perce
Több ezres gombócsereget győztek le a bakonyiak, mutatjuk a régi idők ízeit idéző recepteket (képgaléria)
Csak a híres nánai darálthússal töltött gombócból 400 készült a bakonyi gasztronómiai fesztiválra. Hagyományos receptek alapján főzték meg a legtöbb gombócot, de csokist is kínáltak a gyerekeknek. Büszkék sváb őseik örökségére a helyiek és a csaknem húsz éves, népszerűvé vált rendezvényükre is.
A Bakonynánai Gombócfesztivál már csaknem két évtizedes múltra tekinthet vissza, 2008 óta rendezik meg a csodás bakonyi faluban, amely a túrázók kedvence. A gasztronómiai eseményre is többen érkeztek kirándulók, kerékpárokkal is és persze helyiek vettek részt rajta, akik a régi sváb recepteket máig elkészítik.
Minderről Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszélt a rendezvény megnyitóján és megemlítette, hogy a nánai az igazi gombócfesztivál Veszprém vármegyében. Szerinte a fesztiválok azért is fontosak, mert összehozzák az embereket, Bakonynánán pedig azt tapasztalta, hogy a szervezők minden korosztálynak kedveskedtek programokkal.
Hagyományos bakonynánai gombócos ételek:
- szilvásgombóc prézlibe forgatva,
- szilvásgombóc mákba forgatva,
- túrós gombóc tejfölös öntettel,
- darálthúsos gombóc mártással,
- zsemlegombóc vadasmártással,
- tepertős káposzta krumpligombóccal.
Gombócok a régi idők ízeiben
Ács Kristóf bakonynánai polgármester szintén azokról a hagyományokról beszélt, amelyeket büszkén őriznek falujában és a segítők munkáját emelte ki, ugyanis nekik köszönhető, hogy gombócfesztiváljukon a Bakonyban mindenki ízelítőt kaphat és szó szerint belekóstolhat a régi idők ízeibe.
Több ezres gombócsereget győztek le a bakonyiak, mutatjuk a régi idők ízeit idéző recepteketFotók: Rimányi Zita/Napló
