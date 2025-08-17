augusztus 17., vasárnap

Gasztronómiai fesztivál

Több ezres gombócsereget győztek le a bakonyiak, mutatjuk a régi idők ízeit idéző recepteket (képgaléria)

Címkék#fesztivál#gasztronómiai#bakonynánai#gombócos#darálthús#bakonyi#étel#Ovádi Péter#recept

Csak a híres nánai darálthússal töltött gombócból 400 készült a bakonyi gasztronómiai fesztiválra. Hagyományos receptek alapján főzték meg a legtöbb gombócot, de csokist is kínáltak a gyerekeknek. Büszkék sváb őseik örökségére a helyiek és a csaknem húsz éves, népszerűvé vált rendezvényükre is.

Rimányi Zita

A Bakonynánai Gombócfesztivál már csaknem két évtizedes múltra tekinthet vissza, 2008 óta rendezik meg a csodás bakonyi faluban, amely a túrázók kedvence. A gasztronómiai eseményre is többen érkeztek kirándulók, kerékpárokkal is és persze helyiek vettek részt rajta, akik a régi sváb recepteket máig elkészítik. 

Édes és sós ételek között válogathattak a gombócokat szeretők a bakonyi gasztronómiai fesztiválon.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Minderről Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszélt a rendezvény megnyitóján és megemlítette, hogy a nánai az igazi gombócfesztivál Veszprém vármegyében. Szerinte a fesztiválok azért is fontosak, mert összehozzák az embereket, Bakonynánán pedig azt tapasztalta, hogy a szervezők minden korosztálynak kedveskedtek programokkal.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő szerint a fesztiválok azért is fontosak, mert összehozzák az embereket.
Forrás: képviselői iroda, Domján Attila

Hagyományos bakonynánai gombócos ételek:

  • szilvásgombóc prézlibe forgatva,
  • szilvásgombóc mákba forgatva,
  • túrós gombóc tejfölös öntettel,
  • darálthúsos gombóc mártással,
  • zsemlegombóc vadasmártással,
  • tepertős káposzta krumpligombóccal.
Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Ács Kristóf polgármester adta át a főzőverseny díjait a bakonynánai fesztiválon.
Forrás: képviselői iroda, Domján Attila

Gombócok a régi idők ízeiben

Ács Kristóf bakonynánai polgármester szintén azokról a hagyományokról beszélt, amelyeket büszkén őriznek falujában és a segítők munkáját emelte ki, ugyanis nekik köszönhető, hogy gombócfesztiváljukon a Bakonyban mindenki ízelítőt kaphat és szó szerint belekóstolhat a régi idők ízeibe.

Több ezres gombócsereget győztek le a bakonyiak, mutatjuk a régi idők ízeit idéző recepteket

Fotók: Rimányi Zita/Napló

 

