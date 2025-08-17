Több ezres gombócsereget győztek le a bakonyiak, mutatjuk a régi idők ízeit idéző recepteket (képgaléria)

A Bakonynánai Gombócfesztivál már csaknem két évtizedes múltra tekinthet vissza, 2008 óta rendezik meg a csodás bakonyi faluban, amely a túrázók kedvence. A gasztronómiai eseményre is többen érkeztek kirándulók, kerékpárokkal is és persze helyiek vettek részt rajta, akik a régi sváb recepteket máig elkészítik.

Édes és sós ételek között válogathattak a gombócokat szeretők a bakonyi gasztronómiai fesztiválon.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Minderről Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszélt a rendezvény megnyitóján és megemlítette, hogy a nánai az igazi gombócfesztivál Veszprém vármegyében. Szerinte a fesztiválok azért is fontosak, mert összehozzák az embereket, Bakonynánán pedig azt tapasztalta, hogy a szervezők minden korosztálynak kedveskedtek programokkal.

Forrás: képviselői iroda, Domján Attila

Hagyományos bakonynánai gombócos ételek:

szilvásgombóc prézlibe forgatva,

szilvásgombóc mákba forgatva,

túrós gombóc tejfölös öntettel,

darálthúsos gombóc mártással,

zsemlegombóc vadasmártással,

tepertős káposzta krumpligombóccal.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Ács Kristóf polgármester adta át a főzőverseny díjait a bakonynánai fesztiválon.

Forrás: képviselői iroda, Domján Attila

Gombócok a régi idők ízeiben

Ács Kristóf bakonynánai polgármester szintén azokról a hagyományokról beszélt, amelyeket büszkén őriznek falujában és a segítők munkáját emelte ki, ugyanis nekik köszönhető, hogy gombócfesztiváljukon a Bakonyban mindenki ízelítőt kaphat és szó szerint belekóstolhat a régi idők ízeibe.