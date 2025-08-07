augusztus 7., csütörtök

1 órája

A grillezés, ami hadüzenetnek minősült

Titzl Vivien

Szombat délután. A hátsó kertben összegyűltünk páran, kis grillezés, halk zene, semmi extra – mármint szerintünk. A 84 éves Marika néni szerint viszont civilizációs összeomlás.

Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Pont az első virsli sercent a rácson, amikor feltűnt a kerítés mögött a legendásan szigorú sziluett, karba tett kézzel. „Ez most komoly?” – kérdezte úgy, mint aki már előre feladta a hitet az emberiségben.

Grillezés, ami hadüzenetnek minősült

Próbáltuk megnyugtatni: halkak vagyunk, este nyolcra befejezzük, és még a füst is szélirányban megy. „A szél? Hát az pont idehozza a kolbászszagot! A Lajost már így is felébresztette a múltkor!” – mondta, miközben a Lajos bácsi az ablakból integetett, és és úgy mosolygott ránk mint egy kisgyermek, aki a napi édességadagjára vár.

Végül békeajánlatot tettünk: adtunk neki egy tányér grillezett sajtot és egy doboz málnás üdítőt. Másnap reggel a néni visszahozta a tányért – tele almás pitével, és csak annyit mondott: „Legközelebb szóljatok előre, hozok savanyúságot.”

 

 

