1 órája
Azonosítatlan repülőgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket
A NATO Balti Légtérrendészeti missziójában szolgáló magyar JAS-39 Gripen vadászgépek teljesítették első éles bevetésüket a 2025-ös küldetés során. A riasztás oka az volt, hogy a Balti-tenger felett, mintegy 11 ezer méteres magasságban, azonosítatlan repülőgépek jelentek meg, amelyek nem álltak rádiókapcsolatban a légiforgalmi irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót.
A NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja azonnal elrendelte az úgynevezett Alpha riasztást, amely a legmagasabb készültségi fokot jelenti. A Gripen vadászgépek a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően elfogták és azonosították a repülőgépeket, majd biztonságosan visszatértek litvániai, siauliai légibázisukra – számolt be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A magyar Gripen vadászgépek látják el a térség védelmét
A Magyar Honvédség 2025. augusztus 1-jétől négy hónapon át, mintegy 80 katonával és négy Gripennel látja el a balti országok – Észtország, Lettország és Litvánia – légterének védelmét, vezető nemzetként, Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködve. A feladatot NATO-parancsnokság alatt hajtják végre, a BAP (Baltic Air Policing) misszió keretében.
A három balti állam 2004-es NATO-csatlakozása óta a szövetségesek négyhónapos váltásokban biztosítják a térség légvédelmét. A mostani a BAP 69. váltása, és Magyarország negyedik részvétele a misszióban, korábban 2015-ben, 2019-ben és 2022-ben teljesítettek hasonló feladatot a magyar pilóták – emlékeztet a honvedelem.hu. A küldetésben a pápai MH 47. Bázisrepülőtér szakállománya is részt vesz.
A mostani riasztás nemcsak a magyar légierő gyors reagálási képességét bizonyítja, hanem a NATO keleti szárnyának biztonságát is erősíti egy olyan térségben, ahol a légi határincidensek az elmúlt években rendszeressé váltak.