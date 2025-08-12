augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az első éles bevetés

1 órája

Azonosítatlan repülőgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket

Címkék#Riasztás#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#vadászgépek#Gripen

A NATO Balti Légtérrendészeti missziójában szolgáló magyar JAS-39 Gripen vadászgépek teljesítették első éles bevetésüket a 2025-ös küldetés során. A riasztás oka az volt, hogy a Balti-tenger felett, mintegy 11 ezer méteres magasságban, azonosítatlan repülőgépek jelentek meg, amelyek nem álltak rádiókapcsolatban a légiforgalmi irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót.

Veol.hu

A NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja azonnal elrendelte az úgynevezett Alpha riasztást, amely a legmagasabb készültségi fokot jelenti. A Gripen vadászgépek a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően elfogták és azonosították a repülőgépeket, majd biztonságosan visszatértek litvániai, siauliai légibázisukra – számolt be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Gripen vadászgépek emelkedtek a magasba azonosítatlan repülőgépek miatt
A Gripen vadászgépek a legmagasabb készültségi fokozatban emelkedtek a magasba
Forrás: honvedelem.hu

A magyar Gripen vadászgépek látják el a térség védelmét

A Magyar Honvédség 2025. augusztus 1-jétől négy hónapon át, mintegy 80 katonával és négy Gripennel látja el a balti országok – Észtország, Lettország és Litvánia – légterének védelmét, vezető nemzetként, Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködve. A feladatot NATO-parancsnokság alatt hajtják végre, a BAP (Baltic Air Policing) misszió keretében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán adott hírt a riasztásról
Forrás: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A három balti állam 2004-es NATO-csatlakozása óta a szövetségesek négyhónapos váltásokban biztosítják a térség légvédelmét. A mostani a BAP 69. váltása, és Magyarország negyedik részvétele a misszióban, korábban 2015-ben, 2019-ben és 2022-ben teljesítettek hasonló feladatot a magyar pilóták – emlékeztet a honvedelem.hu. A küldetésben a pápai MH 47. Bázisrepülőtér szakállománya is részt vesz.

A mostani riasztás nemcsak a magyar légierő gyors reagálási képességét bizonyítja, hanem a NATO keleti szárnyának biztonságát is erősíti egy olyan térségben, ahol a légi határincidensek az elmúlt években rendszeressé váltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu