Azonosítatlan repülőgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket

A NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja azonnal elrendelte az úgynevezett Alpha riasztást, amely a legmagasabb készültségi fokot jelenti. A Gripen vadászgépek a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően elfogták és azonosították a repülőgépeket, majd biztonságosan visszatértek litvániai, siauliai légibázisukra – számolt be közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A Gripen vadászgépek a legmagasabb készültségi fokozatban emelkedtek a magasba

Forrás: honvedelem.hu

A magyar Gripen vadászgépek látják el a térség védelmét

A Magyar Honvédség 2025. augusztus 1-jétől négy hónapon át, mintegy 80 katonával és négy Gripennel látja el a balti országok – Észtország, Lettország és Litvánia – légterének védelmét, vezető nemzetként, Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködve. A feladatot NATO-parancsnokság alatt hajtják végre, a BAP (Baltic Air Policing) misszió keretében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán adott hírt a riasztásról

Forrás: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A három balti állam 2004-es NATO-csatlakozása óta a szövetségesek négyhónapos váltásokban biztosítják a térség légvédelmét. A mostani a BAP 69. váltása, és Magyarország negyedik részvétele a misszióban, korábban 2015-ben, 2019-ben és 2022-ben teljesítettek hasonló feladatot a magyar pilóták – emlékeztet a honvedelem.hu. A küldetésben a pápai MH 47. Bázisrepülőtér szakállománya is részt vesz.

A mostani riasztás nemcsak a magyar légierő gyors reagálási képességét bizonyítja, hanem a NATO keleti szárnyának biztonságát is erősíti egy olyan térségben, ahol a légi határincidensek az elmúlt években rendszeressé váltak.