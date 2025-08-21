Ott voltam – a telefon szerint

Régen azért mentünk koncertre, hogy lássuk az előadót, ma azért, hogy a telefonunk lássa. A Gyárkert színpadán Ákos, Charlie és Demjén Ferenc is fellépett már – erdőnyi kijelzők rengetegében.

A Gyárkert felejthetetlen pillanatait sokszor csak felvételről éljük meg

A Gyárkert idén is szuper koncertekkel várja a bulizni vágyókat

Az énekes próbál szórakoztatni, a közönség pedig fókuszál… a kamera gombjára. Ki találja el a legjobb szöget? Ki tölti fel úgy az Instára, hogy legalább három plusz lájk üssön be? A koncert így már nem zenei élmény, hanem produkciós verseny: rendező, operatőr, vágó – mind egyetlen kézben, egyetlen kijelzőn. És amikor hazamegyünk, mit mondunk? „Ott voltam, fantasztikus volt!” – aztán elővesszük a telefont, hogy végre megtudjuk, mi is történt.