augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyárkert

1 órája

Ott voltam – a telefon szerint

Címkék#koncert#Gyárkert#közönség#felvétel#kamera

Idén nyáron is dübörög a Gyárkert, Veszprém egyik legkedveltebb szabadtéri koncerthelyszíne. Fantasztikus zenei élmények, felejthetetlen pillanatok – legalábbis azoknak, akik nem kizárólag a telefon kijelzőjén keresztül követik az eseményeket.

Veol.hu

Régen azért mentünk koncertre, hogy lássuk az előadót, ma azért, hogy a telefonunk lássa. A Gyárkert színpadán Ákos, Charlie és Demjén Ferenc is fellépett már – erdőnyi kijelzők rengetegében. 

Gyárkert koncertek a telefonon keresztül
A Gyárkert felejthetetlen pillanatait sokszor csak felvételről éljük meg
Fotó: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

A Gyárkert idén is szuper koncertekkel várja a bulizni vágyókat

Az énekes próbál szórakoztatni, a közönség pedig fókuszál… a kamera gombjára. Ki találja el a legjobb szöget? Ki tölti fel úgy az Instára, hogy legalább három plusz lájk üssön be? A koncert így már nem zenei élmény, hanem produkciós verseny: rendező, operatőr, vágó – mind egyetlen kézben, egyetlen kijelzőn. És amikor hazamegyünk, mit mondunk? „Ott voltam, fantasztikus volt!” – aztán elővesszük a telefont, hogy végre megtudjuk, mi is történt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu