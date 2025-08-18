Autósok, figyelem! Napokra lezárják a Gyárkert parkolót Veszprémben

augusztus 18., hétfő

A veszprémieknek érdemes előre tervezniük a közlekedésüket, hiszen augusztus második felében több koncert miatt lezárják a Gyárkert fizetős parkolóját.

A VKSZ Zrt. tájékoztatása szerint a Gyárkert parkolója nem lesz használható 2025. augusztus 19-én, kedden 8 órától augusztus 20-án, szerdán éjfélig, valamint augusztus 22-én, pénteken reggel 8 órától éjfélig. 

Forrás: Veszprém Szolgáltató Város/Facebook

Ez idő alatt a kék zónás bérlettel rendelkező autósok a Szikvíz parkolót vehetik igénybe. A lezárás oka a Gyárkertben megrendezendő nagyszabású zenei programok, amelyek nagy érdeklődésre tarthatnak számot a városban. A szervezők arra kérik a lakosokat és a látogatókat, hogy közlekedésüket a változásokhoz igazítva tervezzék meg, és vegyék figyelembe az ideiglenes korlátozásokat. A VKSZ Zrt. köszöni a közlekedők megértését és együttműködését, hiszen a lezárások célja, hogy a rendezvények biztonságos lebonyolítása mindenki számára zökkenőmentes legyen.

 

