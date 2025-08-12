augusztus 12., kedd

Klára névnap

Búcsúzás

45 perce

Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Címkék#Veszprém#gyászhír#gyász

Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!

Veol.hu

A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.

Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk Illusztráció: pexels.com
Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk Illusztráció: pexels.com 

Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:

Dr. Petneházy Szabolcsné szül. Tóth Judit, Becker János, Pál Gyula, Rippel Istvánné szül. Bódi Lenke, Füzi Andrásné szül. Pogátsa Anna, Pálfi Pál, Schofhauser Imre, Kóbor János, Bodor Józsefné

 

