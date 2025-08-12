Búcsúzás
1 órája
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
Dr. Petneházy Szabolcsné szül. Tóth Judit, Becker János, Pál Gyula, Rippel Istvánné szül. Bódi Lenke, Füzi Andrásné szül. Pogátsa Anna, Pálfi Pál, Schofhauser Imre, Kóbor János, Bodor Józsefné
