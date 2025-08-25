augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismét gyászolnak

56 perce

Tragédia – egy hónap alatt édesanyját és édesapját is elveszítette az öt testvér

Címkék#tragédia#Hevesi Mónika#Szokodi Szabolcs#halál#gyermek#édesanya#édesapa

Az elmúlt hetekben sokan aggódtak az orosházi gyermekek sorsa miatt. A családot júliusban már sújtotta egy tragédia: váratlanul elhunyt Hevesi Mónika, öt gyermeke és párja gyászolta az édesanyát. A feldolgozhatatlan veszteség mindenkit megrendített, a gyász feldolgozása pedig felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt nehéz feladat.

Veol.hu

Az anyuka halála után Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára a közösség példás összefogással gyűjtést indított. Sok jó szándékú ember állt a család mellé, hogy a gyász nehéz időszakában a mindennapjaik biztonságosabbá válhassanak – adta hírül a Beol.hu.

Gyász: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette öt gyermek
Gyász: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette öt gyermek
Forrás: beol.hu

Ám a tragédia ezzel még nem ért véget: szombaton újabb szörnyű esemény rázta meg a családot. Alig egy hónappal később az édesapa is elhunyt váratlanul, halálát testvére tette közzé. A gyermekek így egyszerre veszítették el mindkét szülőjüket, ami a közösség számára is mélyen megrendítő hír volt.

Gyász: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette öt gyermek

A haláleset okáról és a gyermekek javára indított gyűjtés részleteiről a Beol oldalán találhatnak információt az érdeklődők. A tragédia ismét rámutatott, mennyire törékeny az élet, és mennyire fontos a támogatás a nehéz helyzetekben.

A család körüli összefogás és segítség reményt adhat a gyermekeknek, hogy a nehéz pillanatokban ne maradjanak magukra. Az adományok és a támogatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az árván maradt gyerekek számára a jövő egy kicsit biztonságosabb és élhetőbb legyen.

Az ajkai mentők is gyászolnak. Vasárnap tragikus baleset történt az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében, ahol egy ember életét vesztette. Információink szerint az áldozat egy csopaki lakos, aki Várpalotán dolgozott, és éppen Debrecenbe tartott személyautójával. A balesetben a fiatal mentőápoló életét vesztette. Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, az Ajkamentők is elbúcsúzott bajtársuktól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu