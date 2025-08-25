Tragédia – egy hónap alatt édesanyját és édesapját is elveszítette az öt testvér

Az anyuka halála után Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára a közösség példás összefogással gyűjtést indított. Sok jó szándékú ember állt a család mellé, hogy a gyász nehéz időszakában a mindennapjaik biztonságosabbá válhassanak – adta hírül a Beol.hu.

Gyász: édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette öt gyermek

Forrás: beol.hu

Ám a tragédia ezzel még nem ért véget: szombaton újabb szörnyű esemény rázta meg a családot. Alig egy hónappal később az édesapa is elhunyt váratlanul, halálát testvére tette közzé. A gyermekek így egyszerre veszítették el mindkét szülőjüket, ami a közösség számára is mélyen megrendítő hír volt.

A haláleset okáról és a gyermekek javára indított gyűjtés részleteiről a Beol oldalán találhatnak információt az érdeklődők. A tragédia ismét rámutatott, mennyire törékeny az élet, és mennyire fontos a támogatás a nehéz helyzetekben.

A család körüli összefogás és segítség reményt adhat a gyermekeknek, hogy a nehéz pillanatokban ne maradjanak magukra. Az adományok és a támogatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az árván maradt gyerekek számára a jövő egy kicsit biztonságosabb és élhetőbb legyen.

