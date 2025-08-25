augusztus 25., hétfő

Búcsúzás

Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!

Veol.hu

A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.

Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:

Fercsák Józsefné szül. Szabó Marinanna, Nagy Józsefné szül. Bauszberger Anna, Szalóki Antal János, Lachegyi Ferenc, Flámis István, Morvai Jánosné született Krumpach Anna Ilona, Varga Lászlóné szül. Nagy Éva

 

 

