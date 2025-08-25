Búcsúzás
1 órája
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
Fercsák Józsefné szül. Szabó Marinanna, Nagy Józsefné szül. Bauszberger Anna, Szalóki Antal János, Lachegyi Ferenc, Flámis István, Morvai Jánosné született Krumpach Anna Ilona, Varga Lászlóné szül. Nagy Éva
2 órája
Barátai, ismerősei még most sem tudnak megnyugodni, százak búcsúznak a csopaki mentőápolótól
