Gyerekmentes

Igen, az esküvő is lehet gyerekmentes. Nehogy a gyerekek megzavarják a templomi csendet, a szertartás alatt ne rohangáljanak, ne üvöltsenek teli torokból a lakodalomban, döntsék romba a szép emeletes tortát és így tovább….gyerekmentes csaléd is létezik, bármilyen furcsán hangzik is.

 Egyre több helyről tiltják ki a gyerekeket. Gyerekmentes szálloda, gyerekmentes nyaralóhely, gyerekmentes strand, gyerekmentes program, gyerekmentes esküvő után, feltételezem, gyerekmentes házasság, gyerekmentes „család”, ha már ennyire nem tudják elviselni a gyerekeket.

Gyerekmentes
Gyerekmentes esküvő is létezik
Fotó: DGLimages 

Valóban az ő hibájuk, ha úgy viselkednek, ami kényelmetlen mások számára? Csakugyan  zavaró, ha egy gyerek a viselkedésével terrorizálja a közösséget. Nekem se tetszik, amikor egy wellness részlegben a csend helyett ordító, vihorászó, ki-be futkosó gyerekek csapkodják percenként a szaunaajtót, ugrálnak az erre alkalmatlan medencébe az idegenekre és hosszan lehetne sorolni.

Gyerekmentes övezet

Na de tessék egy pillantást vetni a tisztelt „szülőkre”! Törölköző nélkül ülnek be a szaunába, majd merülnek el elégedetten csutak izzadtan a medencében, zuhanyzás nélkül, majd ugyanezt az utat megteszik papucs nélkül, szintén zuhany, illem nélkül. Fürdőköpenyben ülnek be az étterembe, kézzel, a fejed felett, vagy a hónod alatt nyúlnak a svédasztalra kitett ételhez, és sorolhatnánk ezt is. Miért várnánk mást a gyereküktől? Csak másolja, amit lát. Meg persze újakat gyárt, hiszen hagyják neki.

Ráhagyja a szülője, hogy azt csináljon, amit akar, határok, szabályok, elvárások nélkül, sőt elméleteket és ideológiákat gyárt a saját felmentésére, például mert ő nem korlátozza a gyerek kreativitását, vagy szabadságát és ehhez hasonló álokoskodások.

Vagyis, igazából nem is gyerekmentesnek, sokkal inkább alkalmatlan szülő-mentesnek kellene hívni a fent említett szituációkat. Valójában azokat a felnőtteket akarjuk távol tartani magunktól, akik nem voltak hajlandók elvégezni a szülői munkát és elviselhetetlen kis szörnyeket neveltek gyerek helyett. És mi, többiek, akiknek nem élhető ez a helyzet, zárkózzunk be, tiltsuk ki szegény gyerekeket, fizessünk többet azért, mert ezek a szülők nem végezték el a kötelességüket. 

