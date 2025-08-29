augusztus 29., péntek

Agyi bénulással és Down-szindrómával született – a mexikói terápia adhat reményt Beninek

Beni hároméves kisfiú, aki születése óta rendkívüli küzdelmeket vív. Édesanyja hasában, még a világra jövetele előtt agyvérzést kapott, amelynek következményeként agyi bénulással – közismert nevén CP-vel – kell együtt élnie. Néhány hónappal később kiderült az is, hogy Down-szindrómás. Bár mindezek együtt súlyos nehézségeket jelentenek, Beni családja és szakemberek egész sora mindent megtesz azért, hogy a kisfiú fejlődni tudjon.

Titzl Vivien

A születése után két hosszú hónapot töltött kórházban, ahol az orvosok minden lehetséges kezelést biztosítottak számára. Hazatérése óta rendszeresen jár fejlesztésekre: gyógytornára, úszásra, gyógypedagógushoz és konduktorhoz. Kiemelt szerepet kap életében a Dévény-torna, amely segíti abban, hogy testét kevésbé feszítse, és fokozatosan megtanulja irányítani mozdulatait. Mindez elengedhetetlen, hiszen az agyvérzés következtében sok idegpályája sérült, így gyakran nem jutnak el az agyból kiinduló parancsok a megfelelő testrészeihez.

Gyógypedagógus is segíti az agyi bénulással és Down-szindrómával született Beni felépülését
Forrás: Beni útja /Facebook

Beni küzdelmes mindennapjainak története azonban nem áll meg itt. Bár fejlődik, még nem tudja megtartani a fejét, a törzsét, nem képes a karját használni, és soha nem játszhatott még játékokkal. Ami pedig a legfájdalmasabb: három év alatt egyszer sem tudta átölelni a családját. Teste állandó feszültségben van, ami nemcsak a mozgását korlátozza, de sokszor fájdalmat is okoz neki.

Mégis van remény. A szülők nemrég hallottak egy különleges terápiáról, amelyet Mexikóban alkalmaznak. A NeuroCytonix terápia neuromodulációs módszerekkel segíti az idegrendszert új kapcsolatok kialakításában. Serkenti az agy plaszticitását, javíthatja a sérült idegpályák regenerációját, csökkentheti az izmok kóros feszülését, és elősegítheti a mozgásindítás képességét. Ez a kezelés Beninek esélyt adhat arra, hogy egyszer megtartsa a fejét, elinduljon a mozgásban, sőt, hogy egyszer karjaival átölelhesse szeretteit.

 

