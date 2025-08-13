augusztus 13., szerda

Csokonyavisontai gyógyvíz

Épül az ország legújabb gyógyvizes tava – lehetne Veszprémben is?

Címkék#gyógyvíz#gyógytó#gyógyfürdő#tó

Somogyban már épül az ország legújabb gyógyvizes tava, de miért ne történhetne ugyanez Veszprémben is? A Völgyikút park területén állt egykor a népszerű Csomay-strand, amely 1933-tól a hetvenes évek végéig üzemelt és országosan is ismert volt, akár lehetett volna ez a hely alkalmas erre a célra.

Veol.hu

A gyógyturizmus szerelmesei most a csokonyavisontai fejlesztésről beszélnek: egy régi horgásztavat teljesen átalakítanak, és Pannónia kincse minősítésű gyógyvízzel töltenek fel - írja a pénzcentrum.hu. A cél nem a csillogás vagy a luxus, hanem az, hogy a természet adta gyógyító erőhöz minél többen hozzájuthassanak, elérhető áron. Ez a példa felveti a kérdést: miért ne lehetne gyógytó Veszprém szívében is?

A csokonyavisontai gyógyvíz új korszakba lép, gyógytó épül
A csokonyavisontai gyógyvíz új korszakba lép, gyógytó épül
Forrás: Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő Facebook

A csokonyavisontai gyógyvíz új korszakba lép, gyógytó épül

A nyitás 2026 nyarán várható, de addig is a Relax Thermal Villapark egész évben kínálja a csokonyai víz jótékony hatását, sőt, már most lefoglalhatók a nyári helyek 2025-ös áron. Ez a fejlesztés nemcsak a gyógyulást szolgálja, hanem egy új találkozóhellyé teszi a falut, ahol a rohanás megszűnik, és mindenki megmártózhat a természet adta nyugalomban. 

Mert hisszük, hogy a gyógyvíz nem csak betegeket gyógyít – erőt ad mindenkinek, aki beül a medrébe. És hisszük, hogy mindenkinek joga van hozzáférni ehhez az élményhez, nem csak annak, aki meg tudja fizetni a luxusárakat.

– írják Facebook bejegyzésükben.

Épül az ország legújabb gyógyvizes tava

Fotók: Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő Facebook

Az egykori Csomay-strand lehetett volna az új gyógytavunk?

A Völgyikút park tavát a Völgyi-kút és hat kisebb forrás látta el vízzel, ezek nagyjából a mai Köd utca alatt fakadtak, és közülük kettő ma is működik. A 2000-es évek elején elbontották a Kopácsi utcában, a régi strand területén álló, rossz állapotú épületeket, majd 2006-ban megkezdődött a terület beépítése. Az egykori fürdő helyén ma a Völgyikút Ház található, amelyet Csomay Zsófia, ifj. Csomay Kálmán lánya tervezett. A múlt emlékei közül fennmaradt a régi pénztártól induló erdei ösvény, a terméskő támfal a benyílókkal, valamint a park kis tava, amelyet ma is a két megmaradt forrás táplál.

Titkos tó a Völgyikút parkban

Íme a horgásztó, amit átalakítanak

Erős turisztikai ütőkártya lenne

A Balaton, a Bakony és Veszprém belvárosa pár kilométeren belül található, egy ilyen gyógytó nemcsak a helyieknek, hanem a turistáknak is vonzó célpont lehetne. A csokonyavisontai példa bizonyítja: nem kell óriási wellnesskomplexum ahhoz, hogy tömegeket vonzzon egy hely, elég egy jó adottságú tó és a gyógyvíz ereje.

 

