Épül az ország legújabb gyógyvizes tava – lehetne Veszprémben is?

A gyógyturizmus szerelmesei most a csokonyavisontai fejlesztésről beszélnek: egy régi horgásztavat teljesen átalakítanak, és Pannónia kincse minősítésű gyógyvízzel töltenek fel - írja a pénzcentrum.hu. A cél nem a csillogás vagy a luxus, hanem az, hogy a természet adta gyógyító erőhöz minél többen hozzájuthassanak, elérhető áron. Ez a példa felveti a kérdést: miért ne lehetne gyógytó Veszprém szívében is?

A csokonyavisontai gyógyvíz új korszakba lép, gyógytó épül

Forrás: Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő Facebook

A csokonyavisontai gyógyvíz új korszakba lép, gyógytó épül

A nyitás 2026 nyarán várható, de addig is a Relax Thermal Villapark egész évben kínálja a csokonyai víz jótékony hatását, sőt, már most lefoglalhatók a nyári helyek 2025-ös áron. Ez a fejlesztés nemcsak a gyógyulást szolgálja, hanem egy új találkozóhellyé teszi a falut, ahol a rohanás megszűnik, és mindenki megmártózhat a természet adta nyugalomban.

Mert hisszük, hogy a gyógyvíz nem csak betegeket gyógyít – erőt ad mindenkinek, aki beül a medrébe. És hisszük, hogy mindenkinek joga van hozzáférni ehhez az élményhez, nem csak annak, aki meg tudja fizetni a luxusárakat.

– írják Facebook bejegyzésükben.