1 órája
Gyűrűs ködöt is láthattunk
A gyűrűs ködöt és más, több száz fényévre lévő csillaghalmazt láthattak az érdeklődők az Asztrokertben, a Claudia Inter Stellas Csillagdában hétfő este.
A programon Ivanics Ferenc elnök a vetített képes előadásában a hullócsillagokról beszélt. Miután besötétedett, a csillagda két távcsövével mindenki megnézhette a távoli csillagokat. Az érdeklődők kérdéseire válaszolva Ivanics Ferenc elmondta, hogyan határozzák meg a csillagok távolságát.
Az égboltvizsgálat közben több műhold is elhaladt a terület felett. Ivanics Ferenctől megtudtuk, örül, hogy ismét benépesült az Asztrokert a foglalkozás idejére. Mindig érkeznek új érdeklődők, már vidékről is. Az ismeretterjesztő előadások ingyenesek azért, hogy mindenki, aki tanulni kíván, hozzáférhessen.