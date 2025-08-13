Gyűrűs ködöt is láthattunk

A programon Ivanics Ferenc elnök a vetített képes előadásában a hullócsillagokról beszélt. Miután besötétedett, a csillagda két távcsövével mindenki megnézhette a távoli csillagokat. Az érdeklődők kérdéseire válaszolva Ivanics Ferenc elmondta, hogyan határozzák meg a csillagok távolságát.

Sokan érdeklődtek a csillagászat iránt

Fotó: Tisler Anna/Napló

Az égboltvizsgálat közben több műhold is elhaladt a terület felett. Ivanics Ferenctől megtudtuk, örül, hogy ismét benépesült az Asztrokert a foglalkozás idejére. Mindig érkeznek új érdeklődők, már vidékről is. Az ismeretterjesztő előadások ingyenesek azért, hogy mindenki, aki tanulni kíván, hozzáférhessen.