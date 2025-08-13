augusztus 13., szerda

Gyűrűs ködöt is láthattunk

A gyűrűs ködöt és más, több száz fényévre lévő csillaghalmazt láthattak az érdeklődők az Asztrokertben, a Claudia Inter Stellas Csillagdában hétfő este.

Tisler Anna

A programon Ivanics Ferenc elnök a vetített képes előadásában a hullócsillagokról beszélt. Miután besötétedett, a csillagda két távcsövével mindenki megnézhette a távoli csillagokat. Az érdeklődők kérdéseire válaszolva Ivanics Ferenc elmondta, hogyan határozzák meg a csillagok távolságát. 

Sokan érdeklődtek a csillagászat iránt 
Fotó: Tisler Anna/Napló

Az égboltvizsgálat közben több műhold is elhaladt a terület felett. Ivanics Ferenctől megtudtuk, örül, hogy ismét benépesült az Asztrokert a foglalkozás idejére. Mindig érkeznek új érdeklődők, már vidékről is. Az ismeretterjesztő előadások ingyenesek azért, hogy mindenki, aki tanulni kíván, hozzáférhessen. 

 

