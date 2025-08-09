Halálos karambol: fiatal, közkedvelt női mentőtiszt az egyik áldozat, további részletek is kiderültek (+ fotó)

Ahogyan beszámoltunk róla, halálos karambol történt péntek este egy nemrég felújított Fejér vármegyei úton, Kisláng és Soponya között. A tragikus balesetben egy házaspár életét vesztette.

Halálos karambol: Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és férje volt az áldozat

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A halálos karambol áldozatai

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közölte, Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és vele egy gépkocsiban utazó férje a halálos baleset áldozata. A mentők ezekkel a megható szavakkal búcsúznak közkedvelt kollégájuktól:

"Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti."