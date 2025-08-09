augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyászol a mentőszolgálat

28 perce

Halálos karambol: fiatal, közkedvelt női mentőtiszt az egyik áldozat, további részletek is kiderültek (+ fotó)

Címkék#karambol#mentőszolgálat#halálos baleset

Péntek este halálos közlekedési baleset történt a Kisláng és Soponya közötti összekötőúton, ahol két személyautó frontálisan karambolozott. Megrázó részletek derültek ki a tragédiával kapcsolatban.

Veol.hu

Ahogyan beszámoltunk róla, halálos karambol történt péntek este egy nemrég felújított Fejér vármegyei úton, Kisláng és Soponya között. A tragikus balesetben egy házaspár életét vesztette.

Halálos karambol: Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és férje volt az áldozat
Halálos karambol: Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és férje volt az áldozat
Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A halálos karambol áldozatai

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közölte, Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt és vele egy gépkocsiban utazó férje a halálos baleset áldozata. A mentők ezekkel a megható szavakkal búcsúznak közkedvelt kollégájuktól:

"Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti."

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu