Halimba: összetartó, épülő közösség

Mindig örömmel jövök Halimbára, mert amint azt már többször elmondtam, egy olyan tudatosan építkező közösséget látok, amelynek erős önazonossága van – fogalmazta meg a miniszter. – Megtalálta azokat az elemeket a múltban, amelyekre építeni lehet a jövőt, legyen szó a kulturális örökség ápolásáról vagy a gyógynövénykultúráról. Erre építenek óvodai, iskolai és közösségi programokat. Ez a legjobb módszer arra, hogy egy falu erős és összetartó tudjon maradni, át tudja vészelni a legnehezebb időszakokat is. Kiváló az együttműködésünk, ami köszönhető elsősorban polgármester asszonynak, aki megfogalmazza, hogy miben kéri a segítséget, így könnyű támogatni. Az eredmény önmagáért beszél. Ma Halimba egy virágzó település, amelyiknek nemcsak múltja, de jelene és jövője is van. A gyarapodó közösségek, a családok egyértelműen mutatják azt, hogy Halimba jó úton jár.

Navracsics Tibor: Halimbának van múltja, jelene, jövője

Fotó: Tisler Anna

Kovácsné Véber Eszter polgármester a község fejlődéséről, nyertes pályázatokról számolt be. Elmondta, hogy a TOP Plusz pályázat 175 millió forintos támogatásából mindhárom, az oktatás célját szolgáló épület energetikai korszerűsítésen esett át. A Magyar Falu program pályázatából és jelentős önerő felhasználásával az iskolai tálalókonyha és étkező felújítása is megtörtént.

A beruházásokban, fejlesztésekben az önkormányzat számíthat a vállalkozások, a lakosok segítségére. Szeptemberre a bölcsőde kerítése adakozásból, önkéntes munkából készül el. A gazdasági nehézségek miatt az önkormányzati forrást nem igénylő közösségi rendezvények, túrák, apák napja, gasztrotúra kerültek előtérbe, amelyeken a közösség tovább épül, gazdagodik kapcsolatokban, élményekben.

Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület a Magyar Falu civil alap pályázatán 2 millió forintot nyert, amelyből a gyereknap, a falunap gyerekprogramjai, és két hét napközis tábor költségeit fedezték.

– Óriási erőt ad a munkámban, hogy az önkormányzat, az óvoda és a hivatal dolgozói a nehéz anyagi helyzetben is szívvel-lélekkel dolgoznak a faluért, és még több lelkesedéssel igyekeznek pótolni a hiányzó forrásokat – szólt a polgármester. – Újabb örömre ad okot, hogy számos pályázatot adtunk be, amelyek reményeink szerint idén és jövőre is lehetőséget teremtenek újabb fejlesztések megvalósítására.