26 perce
Halimba: összetartó, épülő közösség
Az összefogás, a jövőbe vetett hit fontosságát emelte ki ünnepi köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője a község falunapján és Nagyboldogasszony napi búcsúján augusztus 16-án.
Mindig örömmel jövök Halimbára, mert amint azt már többször elmondtam, egy olyan tudatosan építkező közösséget látok, amelynek erős önazonossága van – fogalmazta meg a miniszter. – Megtalálta azokat az elemeket a múltban, amelyekre építeni lehet a jövőt, legyen szó a kulturális örökség ápolásáról vagy a gyógynövénykultúráról. Erre építenek óvodai, iskolai és közösségi programokat. Ez a legjobb módszer arra, hogy egy falu erős és összetartó tudjon maradni, át tudja vészelni a legnehezebb időszakokat is. Kiváló az együttműködésünk, ami köszönhető elsősorban polgármester asszonynak, aki megfogalmazza, hogy miben kéri a segítséget, így könnyű támogatni. Az eredmény önmagáért beszél. Ma Halimba egy virágzó település, amelyiknek nemcsak múltja, de jelene és jövője is van. A gyarapodó közösségek, a családok egyértelműen mutatják azt, hogy Halimba jó úton jár.
Kovácsné Véber Eszter polgármester a község fejlődéséről, nyertes pályázatokról számolt be. Elmondta, hogy a TOP Plusz pályázat 175 millió forintos támogatásából mindhárom, az oktatás célját szolgáló épület energetikai korszerűsítésen esett át. A Magyar Falu program pályázatából és jelentős önerő felhasználásával az iskolai tálalókonyha és étkező felújítása is megtörtént.
A beruházásokban, fejlesztésekben az önkormányzat számíthat a vállalkozások, a lakosok segítségére. Szeptemberre a bölcsőde kerítése adakozásból, önkéntes munkából készül el. A gazdasági nehézségek miatt az önkormányzati forrást nem igénylő közösségi rendezvények, túrák, apák napja, gasztrotúra kerültek előtérbe, amelyeken a közösség tovább épül, gazdagodik kapcsolatokban, élményekben.
Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület a Magyar Falu civil alap pályázatán 2 millió forintot nyert, amelyből a gyereknap, a falunap gyerekprogramjai, és két hét napközis tábor költségeit fedezték.
– Óriási erőt ad a munkámban, hogy az önkormányzat, az óvoda és a hivatal dolgozói a nehéz anyagi helyzetben is szívvel-lélekkel dolgoznak a faluért, és még több lelkesedéssel igyekeznek pótolni a hiányzó forrásokat – szólt a polgármester. – Újabb örömre ad okot, hogy számos pályázatot adtunk be, amelyek reményeink szerint idén és jövőre is lehetőséget teremtenek újabb fejlesztések megvalósítására.
A Magyar Falu Program keretében közvilágítás korszerűsítési valamint a házikedvencek ivartalanítására kiírt pályázatokon dolgoznak.
A Versenyképes Járások Programban a térségi együttműködéseknek köszönhetően Halimba négy nyertes pályázatban is szerepel, amelyben javítják a közlekedésbiztonságot, a közbiztonságot, a hivatal informatikai eszközparkját és a házigondozók járműellátottságát.Halimba a család alapító fiatalok körében továbbra is népszerű, az összközműves építési telkek gyorsan fogynak, már csak négy vár vevőre.
A 8 fős bölcsődei csoport mellett egy újabb, 5 főset is indítanak, hogy az igényeket ki tudják elégíteni. A polgármester köszönetet mondott Navracsics Tibornak a támogatásért.
A délutáni program Rutkai Bori bandája interaktív gyermekműsorával kezdődött. A zenészek a gyermekeket is a színpadra hívták, akik remekül érezték magukat. A délután folyamán volt cirkuszművészeti bemutató, operett előadás, színpadra lépett Agárdi Szilvia énekes. A falunapot bál zárta.