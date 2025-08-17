augusztus 17., vasárnap

Falunap

1 órája

Halimba: összetartó, épülő közösség

Címkék#gyereknap#Halimba#Navracsics Tibor#falunap

Az összefogás, a jövőbe vetett hit fontosságát emelte ki ünnepi köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője a község falunapján és Nagyboldogasszony napi búcsúján augusztus 16-án.

Tisler Anna

Mindig örömmel jövök Halimbára, mert amint azt már többször elmondtam, egy olyan tudatosan építkező közösséget látok, amelynek erős önazonossága van – fogalmazta meg a miniszter. – Megtalálta azokat az elemeket a múltban, amelyekre építeni lehet a jövőt, legyen szó a kulturális örökség ápolásáról vagy a gyógynövénykultúráról. Erre építenek óvodai, iskolai és közösségi programokat. Ez a legjobb módszer arra, hogy egy falu erős és összetartó tudjon maradni, át tudja vészelni a legnehezebb időszakokat is. Kiváló az együttműködésünk, ami köszönhető elsősorban polgármester asszonynak, aki megfogalmazza, hogy miben kéri a segítséget, így könnyű támogatni. Az eredmény önmagáért beszél. Ma Halimba egy virágzó település, amelyiknek nemcsak múltja, de jelene és jövője is van. A gyarapodó közösségek, a családok egyértelműen mutatják azt, hogy Halimba jó úton jár. 

Navracsics Tibor: Halimbának van múltja, jelene, jövője
Fotó: Tisler Anna

Kovácsné Véber Eszter polgármester a község fejlődéséről, nyertes pályázatokról számolt be. Elmondta, hogy a TOP Plusz pályázat 175 millió forintos támogatásából mindhárom, az oktatás célját szolgáló  épület  energetikai korszerűsítésen esett át. A Magyar Falu program pályázatából és jelentős önerő felhasználásával az iskolai tálalókonyha és étkező felújítása is megtörtént.

A beruházásokban, fejlesztésekben az önkormányzat számíthat a vállalkozások, a lakosok segítségére. Szeptemberre a bölcsőde kerítése adakozásból, önkéntes munkából készül el. A gazdasági nehézségek miatt az önkormányzati forrást nem igénylő közösségi  rendezvények, túrák, apák napja, gasztrotúra kerültek előtérbe, amelyeken a közösség tovább épül, gazdagodik kapcsolatokban, élményekben. 

Az Együtt a Jövőért Halimbán Egyesület  a Magyar Falu civil alap pályázatán 2 millió forintot  nyert, amelyből a gyereknap, a falunap gyerekprogramjai, és két hét napközis tábor költségeit fedezték. 

– Óriási erőt ad a munkámban, hogy az önkormányzat, az óvoda és a hivatal dolgozói a nehéz anyagi helyzetben is szívvel-lélekkel dolgoznak a faluért, és még több lelkesedéssel igyekeznek pótolni a hiányzó forrásokat – szólt a polgármester. – Újabb örömre ad okot, hogy számos pályázatot adtunk be, amelyek reményeink szerint idén és jövőre is lehetőséget teremtenek újabb fejlesztések megvalósítására.

Rutkai Bori bandája műsorán jól szórakoztak a gyerekek
Fotó: Tisler Anna

A Magyar Falu Program keretében  közvilágítás korszerűsítési valamint a házikedvencek ivartalanítására kiírt pályázatokon dolgoznak. 

A Versenyképes Járások Programban a térségi együttműködéseknek köszönhetően Halimba négy nyertes pályázatban is szerepel, amelyben javítják a közlekedésbiztonságot, a közbiztonságot, a hivatal informatikai eszközparkját és a házigondozók járműellátottságát.Halimba a család alapító fiatalok körében továbbra is népszerű,  az összközműves építési telkek gyorsan fogynak, már csak négy vár vevőre. 

A  8 fős bölcsődei csoport mellett egy újabb, 5 főset is indítanak, hogy az igényeket ki tudják elégíteni. A polgármester köszönetet mondott Navracsics Tibornak a támogatásért. 

A délutáni program Rutkai Bori bandája interaktív gyermekműsorával kezdődött. A zenészek a gyermekeket is a színpadra hívták, akik remekül érezték magukat. A délután folyamán volt cirkuszművészeti bemutató, operett   előadás, színpadra lépett Agárdi Szilvia énekes. A falunapot bál zárta. 

 

