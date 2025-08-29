augusztus 29., péntek

Made in Russia

1 órája

Páncélozott harcjárművek Várpalota közelében (videó)

Címkék#BTR#harcjármű#Magyar Honvédség#tank#katona#gyakorlat

Közel 15 tonnás monstrumok róják Veszprém vármegye útjait: a BTR páncélozott harcjárművek a honvédségi gyakorlat részeként jelentek meg. Érdemes az autósoknak figyelni, egy esetleges ütközésnél a súly- és méretkülönbség miatt a személyautó teljesen összeroncsolódhat, miközben a katonai jármű alig szenvedne kárt.

Csizi Péter

Bár a közösségi médiában gyakran tanknak nevezik, a harcjármű hivatalos megnevezése BTR–80 páncélozott szállító harcjármű. Az orosz gyártmányú, nyolckerekű monstrumok évtizedek óta jelen vannak a Magyar Honvédségnél, és főként katonák, illetve felszerelések szállítására használják őket.

A 15 tonnás harcjármű közúton és terepen egyaránt képes kiválóan manőverezni
A 15 tonnás harcjármű közúton és terepen egyaránt képes kiválóan manőverezni 
Fotó: olvasói videó

Miért épp Várpalotánál bukkant fel a harcjárműkonvoj?

Nem véletlen, hogy a város környékén találkozhatunk velük. Várpalota és Újdörögd térsége régóta ismert katonai gyakorlóterep, ahol rendszeresen tartanak hadgyakorlatokat és kiképzéseket. Ilyenkor a honvédségi járművek közúton is közlekedhetnek a gyakorlótér és a laktanyák között. A páncélos járműről a következő adatokat találtuk:

  • 8×8 kerékképlet, mind hajtott,
  • kb. 13–14 tonnás páncélozott test,
  • személyszállításra akár 10 katona befogadására alkalmas,
  • úton és terepen egyaránt használható, sőt bizonyos változatai úszóképesek is.

Katonai jelenlét a hétköznapokban

A várpalotai felvételek ismét rávilágítanak arra, hogy a Bakony térsége továbbra is aktív katonai gyakorlóövezet. Bár sokak számára szokatlan látvány lehet egy páncélozott jármű a közúton, a honvédségi jelenlét hosszú évtizedek óta mindennapos része a térség életének.

A közelmúltban Veszprém térségében a fegyverropogás sem volt ritka: a Magyar Honvédség augusztusban több napon át tartott éles- és vaklőszeres gyakorlatokat Hajmáskéren, Gyulafirátóton és Bakonykúton. A tüzérségi eszközök, páncéltörő fegyverek és harckocsi-ágyúk használata miatt a környékbeliek erős zajhatásra figyeltek fel, ami ismét emlékeztetett arra, hogy a megye lőterei a mindennapi katonai kiképzés szerves részét jelentik.

 

