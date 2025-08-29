Páncélozott harcjárművek Várpalota közelében (videó)

Bár a közösségi médiában gyakran tanknak nevezik, a harcjármű hivatalos megnevezése BTR–80 páncélozott szállító harcjármű. Az orosz gyártmányú, nyolckerekű monstrumok évtizedek óta jelen vannak a Magyar Honvédségnél, és főként katonák, illetve felszerelések szállítására használják őket.

A 15 tonnás harcjármű közúton és terepen egyaránt képes kiválóan manőverezni

Fotó: olvasói videó

Miért épp Várpalotánál bukkant fel a harcjárműkonvoj?

Nem véletlen, hogy a város környékén találkozhatunk velük. Várpalota és Újdörögd térsége régóta ismert katonai gyakorlóterep, ahol rendszeresen tartanak hadgyakorlatokat és kiképzéseket. Ilyenkor a honvédségi járművek közúton is közlekedhetnek a gyakorlótér és a laktanyák között. A páncélos járműről a következő adatokat találtuk:

8×8 kerékképlet, mind hajtott,

kb. 13–14 tonnás páncélozott test,

személyszállításra akár 10 katona befogadására alkalmas,

úton és terepen egyaránt használható, sőt bizonyos változatai úszóképesek is.

Katonai jelenlét a hétköznapokban

A várpalotai felvételek ismét rávilágítanak arra, hogy a Bakony térsége továbbra is aktív katonai gyakorlóövezet. Bár sokak számára szokatlan látvány lehet egy páncélozott jármű a közúton, a honvédségi jelenlét hosszú évtizedek óta mindennapos része a térség életének.

A közelmúltban Veszprém térségében a fegyverropogás sem volt ritka: a Magyar Honvédség augusztusban több napon át tartott éles- és vaklőszeres gyakorlatokat Hajmáskéren, Gyulafirátóton és Bakonykúton. A tüzérségi eszközök, páncéltörő fegyverek és harckocsi-ágyúk használata miatt a környékbeliek erős zajhatásra figyeltek fel, ami ismét emlékeztetett arra, hogy a megye lőterei a mindennapi katonai kiképzés szerves részét jelentik.