31 perce
Páncélozott harcjárművek Várpalota közelében (videó)
Közel 15 tonnás monstrumok róják Veszprém vármegye útjait: a BTR páncélozott harcjárművek a honvédségi gyakorlat részeként jelentek meg. Érdemes az autósoknak figyelni, egy esetleges ütközésnél a súly- és méretkülönbség miatt a személyautó teljesen összeroncsolódhat, miközben a katonai jármű alig szenvedne kárt.
Bár a közösségi médiában gyakran tanknak nevezik, a harcjármű hivatalos megnevezése BTR–80 páncélozott szállító harcjármű. Az orosz gyártmányú, nyolckerekű monstrumok évtizedek óta jelen vannak a Magyar Honvédségnél, és főként katonák, illetve felszerelések szállítására használják őket.
Miért épp Várpalotánál bukkant fel a harcjárműkonvoj?
Nem véletlen, hogy a város környékén találkozhatunk velük. Várpalota és Újdörögd térsége régóta ismert katonai gyakorlóterep, ahol rendszeresen tartanak hadgyakorlatokat és kiképzéseket. Ilyenkor a honvédségi járművek közúton is közlekedhetnek a gyakorlótér és a laktanyák között. A páncélos járműről a következő adatokat találtuk:
- 8×8 kerékképlet, mind hajtott,
- kb. 13–14 tonnás páncélozott test,
- személyszállításra akár 10 katona befogadására alkalmas,
- úton és terepen egyaránt használható, sőt bizonyos változatai úszóképesek is.
Katonai jelenlét a hétköznapokban
A várpalotai felvételek ismét rávilágítanak arra, hogy a Bakony térsége továbbra is aktív katonai gyakorlóövezet. Bár sokak számára szokatlan látvány lehet egy páncélozott jármű a közúton, a honvédségi jelenlét hosszú évtizedek óta mindennapos része a térség életének.
A közelmúltban Veszprém térségében a fegyverropogás sem volt ritka: a Magyar Honvédség augusztusban több napon át tartott éles- és vaklőszeres gyakorlatokat Hajmáskéren, Gyulafirátóton és Bakonykúton. A tüzérségi eszközök, páncéltörő fegyverek és harckocsi-ágyúk használata miatt a környékbeliek erős zajhatásra figyeltek fel, ami ismét emlékeztetett arra, hogy a megye lőterei a mindennapi katonai kiképzés szerves részét jelentik.
A bakonyi égbolt legendája támadóállásban őrzi Veszprémet: a híres MI-24 igaz történeteA támadásra kész Mi-24 harci helikopter nem csupán egy emlékmű, hanem tisztelgés a legendás 87. Bakony Harci Helikopter Ezred katonái előtt.
Lövészeti gyakorlatok Veszprém mellett – zajos napok következnek