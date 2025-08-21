augusztus 21., csütörtök

Tánc

4 órája

Harminc éve sikeresek

Címkék#Táncol#Ajka#tánc

Edzőtáborban készült az októberben kezdődő versenyszezonra a fennállása 30. évfordulóját ünneplő Dinamik rock and roll klub.

Tisler Anna

A kéthetes táborozást augusztus 4-én kezdték a Bánki-iskola tornatermében. Horváthné Baráth Piroska, aki alakulása óta vezeti a klubot, elmondta, hogy az első héten 32 táncos gyakorolt, a másodikon a versenyzők. A foglalkozásokat vendég edzők is segítették, többek között Tordai Luca volt táncos,  Inotay Réka, a budaörsi Tornádó Egyesület edzője, valamint Bondor Virág, Koszogovits Norbert, Ábrahám Dániel.

A klub munkájában aktívan részt vesz: Szőke Dorina edző és jelenleg is aktív táncos, továbbá Pavlik Anna, Kotsy Gergely, Horváth Márk, Horváth-Matán Szilvia.  A kezdő-haladó csoportok munkáját aktív versenyzők, asszisztensek is segítik. A foglalkozásokon sok újdonságot ismernek meg a résztvevők. Szeptembertől már a megszokott rend szerint folyik az edzés, a kezdő és a haladó csoportok a művelődési ház József Attila utcai épületében, a versenyzők a Bánkiban készülnek.

Fotó: Tisler Anna

A children kisformáció tagjai a 11 év alatti versenyzők, a serdülő formáció valószínűleg csak januártól tud elindulni, és van junior, valamint felnőtt kisformáció is. A junior és a serdülő páros ebben az évben váltott kategóriát az életkora miatt. A Messy Girls világkupaversenyen vett részt egy erős mezőnyben. Az őszi szezonban már nemzetközi versenyekkel is próbálkoznak. Október közepén az ajkai Sportcsarnokban tartják a területi versenyt.

Az elmúlt évtizedekre október végén emlékeznek egy ünnepségen, amelyre meghívják a régi rockysokat is, akik szintén táncolnak. A 20. évfordulóra is szerveztek programot, amelyen mindenki jól érezte magát. A leghosszabb ideig, 25 évig Heinfart Diána táncolt, és a Grélinger testvérek, Ágnes és Réka, valamint Horváth Márk, aki minden páros kategóriában és formációban kiváló eredményt ért el, és kétszer részt vett a Nem Olimpiai Sportágak Világjátékán.

 

