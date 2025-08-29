augusztus 29., péntek

Háromkulcsos szja

1 órája

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt

Címkék#Tisza Párt#szja-tervezet#megszorítások

A mostani egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolják a Tisza Párt szakemberei. A jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket – írja a Magyar Nemzet.

Veol.hu

A háromkulcsos szja a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta. Amennyiben a Tisza-csomag megvalósul, aki most SZJA-mentes, jóval több adót fog fizetni, mint most - írják.

Háromkulcsos szja - Megszorításokat tervez a Tisza Párt
Háromkulcsos szja Magyar Péterék terve
Forrás: archív/veol.hu

A háromkulcsos szja-val a munkavállalók kétharmada rosszul járna

Ha egy olyan három gyermekes családot nézünk, ahol az édesapa és az édesanya is átlagbért keres, akkor esetükben a teljes négy éves kormányzati ciklus tekintetében több mint 15 millió forintos veszteséget okozhat ez az adórendszer.

– Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

A hírrel kapcsolatban megkerestük Nagy Ottót, Ganna polgármesterét, aki nem támogatja a Tisza Párt tervét. Részletek a videóban.

 

