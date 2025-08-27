augusztus 27., szerda

Izgalom és könyvhűség: így mutatkozik be az új Weasley család a Harry Potter-sorozatban

Az első fotók már elérhetők az új Weasley családról, és az internet rajongói izgalommal fogadták őket. A Harry Potter sorozat könyvhű hangulatát és autentikus karaktereit a képek is visszaadják.

Balogh Rebeka

Az első képek az új Weasley családról a londoni King's Cross pályaudvaron már megjelentek, és a rajongók körében nagy az izgalom. A fotók a Harry Potter sorozat könyvhű és korhű hangulatát idézik, a karakterek pedig könnyen felismerhetők, így a varázsvilág autentikus atmoszférája már a képeken is átjön  – tette közzé a People magazin.

A Harry Potter sorozat új Weasley családja a londoni King's Cross pályaudvaron – könyvhű és autentikus megjelenés. Forrás: People.com
A Harry Potter sorozat új szereplői, köztük a Weasley család

A sorozatban Ron szerepét Alastair Stout, Ginny-t Gracie Cochrane, Fredet és George-t Tristan és Gabriel Harland, Mollyt pedig Katherine Parkinson alakítja. A stáb a könyvhöz hű díszletekre és apró részletekre, például kiegészítőkre és korhű ruházatra ügyelt, így a karakterek megjelenése a fotókon is autentikus.

A rajongói reakciók vegyesek: sokan izgatottak a könyvhűség miatt, örülnek, hogy a sorozat visszaadja a Weasley család jól ismert hangulatát. Mások viccesen vagy kritikusan jegyezték meg a karakterek stílusát, említve Molly modernebb megjelenését, Ginny hátizsákját és kiegészítőit, valamint a retró, kissé 70–80-as éveket idéző ruházatot és a hajviseletet. Voltak, akik szkeptikusan fogadták az új formát, kérdőjelezték a webes sorozat létjogosultságát, vagy azt, hogy a modern kiegészítők mennyire illeszkednek a könyvhöz. Mégis sokan kíváncsian várják az első epizódokat, és a kommentek alapján az első képek pozitívan erősítik a sorozat könyvhűségét és a jól ismert Weasley család hangulatát.

Percy Weasley-t Ruari Spooner alakítja, de a fotókon még nem látható, Arthur, Bill és Charlie karaktereihez pedig a szereplőket még nem jelentették be.

 

 

