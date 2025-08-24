1 órája
Ez történt a 34. játékhéten: a hatos lottó és a Joker legfrissebb sorsolása
A nyár utolsó heteiben mindig fokozódik az izgalom a magyar szerencsejátékosok körében, hiszen a hatos lottó és a Joker húzásai több millió forintos nyereményeket ígérnek.
Sokak számára a hatos lottó nem csupán hétvégi szórakozás, hanem egy apró reménysugár arra, hogy életük egyik pillanatról a másikra megváltozhat.
A hatos lottó nyerőszámai
A 2025/34. játékhéten ismét nagy volt az izgalom, a hatos lottó sorsolásán a nyerőszámok végül ezek lettek:
9, 13, 24, 26, 30, 42
Telitalálat azonban nem született, így a következő, 35. héten már 230 millió forintért játszhatnak a szerencsés próbálkozók.
Elvitték a Jokert
A Joker játékon ezzel szemben örömhír is érkezett: a 608591-es nyerőszámmal egy szerencsés játékos 282 millió 188 ezer 700 forinttal gazdagodott, a következő héten pedig 30 millió forint vár új gazdára.