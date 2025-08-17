Hatalmas nyeremény a hatos lottón, valaki most milliárdos lett!

A hatoslottó minden héten több százezer embert ültet a képernyő elé vagy a szelvények mellé, abban a reményben, hogy egyszer eltalálja mind a hat számot. Ez a pillanat most elérkezett: a 33. játékhéten egy szerencsés játékos hat számot is eltalált, így közel 1,4 milliárd forintot vihet haza. Nem túlzás azt mondani, hogy ez életre szóló nyeremény: pontosan 1 399 223 625 forint jár a telitalálatért.-írja a szerencsejatek.hu

Hatoslottó nyerőszámok – ezek hozták a milliárdokat

Fotó: kmls / Forrás: Shutterstock

A 2025. 33. heti sorsoláson a következő számokat húzták ki:

5, 15, 29, 33, 37, 44.

A további nyeremények eloszlása:

5 találatosból 42 darab volt, egyenként 398 660 forintot érnek,

42 darab volt, egyenként érnek, 4 találatosból 2007 darab született, nyereményük 8 345 forint ,

2007 darab született, nyereményük , 3 találatosból 33 254 darab volt, ezek 3 065 forintot hoztak.

A következő sorsoláson a várható főnyeremény 110 millió forint lesz, ha egyedüli telitalálat születik.