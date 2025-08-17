augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Telitalálat!

1 órája

Hatalmas nyeremény a hatos lottón, valaki most milliárdos lett!

Címkék#főnyeremény#Hatoslottó#telitalálatos#szelvény

Óriási szerencséje volt egy játékosnak a hatos lottón: ma telitalálatos szelvény született! A nyertes több mint 1,3 milliárd forinttal lett gazdagabb! Mutatjuk, mely számok hozták meg neki a mesés összeget.

Veol.hu

A hatoslottó minden héten több százezer embert ültet a képernyő elé vagy a szelvények mellé, abban a reményben, hogy egyszer eltalálja mind a hat számot. Ez a pillanat most elérkezett: a 33. játékhéten egy szerencsés játékos hat számot is eltalált, így közel 1,4 milliárd forintot vihet haza. Nem túlzás azt mondani, hogy ez életre szóló nyeremény: pontosan 1 399 223 625 forint jár a telitalálatért.-írja a szerencsejatek.hu

Hatoslottó nyerőszámok – ezek hozták a milliárdokat
Fotó: kmls / Forrás:  Shutterstock

Hatoslottó nyerőszámok – ezek hozták a milliárdokat

A 2025. 33. heti sorsoláson a következő számokat húzták ki:
5, 15, 29, 33, 37, 44.

A további nyeremények eloszlása:

  • 5 találatosból 42 darab volt, egyenként 398 660 forintot érnek,
  • 4 találatosból 2007 darab született, nyereményük 8 345 forint,
  • 3 találatosból 33 254 darab volt, ezek 3 065 forintot hoztak.

A következő sorsoláson a várható főnyeremény 110 millió forint lesz, ha egyedüli telitalálat születik.

 

