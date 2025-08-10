2 órája
Főzőmesterek, táncosok és retró bál – így ünnepelt Hegymagas
A kormány számára fontosak a vidéki emberek, éppen ezért figyelnek rá, hogy a kistelepüléseken élők is jó színvonalon kaphassák meg a közszolgáltatásokat és a fejlesztéseket - hangsúlyozta lapunknak nyilatkozva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Hegymagason, a Lőrinc-napi rendezvényen. A remek hangulatú programon a közösséget és a hagyományokat ünnepelték a hegymagasiak.
Augusztus 9-én színes programokkal és finom falatokkal várták az érdeklődőket a Lőrinc-napi ünnepségre Hegymagas központjába. A Kultúrház udvarán gyűlt össze a település apraja-nagyja és a környékbeli vendégek, hogy együtt élvezzék a főzőverseny illatait, a fellépők műsorát és a nyári hangulatot. Az eseményt Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg, aki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában érkezett a rendezvényre.
Ünnepelt Hegymagas közössége
Navracsics Tibor ünnepi beszédében kiemelte: „Mindannyiunk célja, hogy a tapolcai medence, a Balaton-felvidék ugyanolyan barátságos, ugyanolyan kedves és ugyanolyan természetes legyen, mint ahogyan azt mi megismertük, és reméljük, hogy a gyermekeink és unokáink is ilyennek fogják megismerni. Ehhez hozzájárulnak az ilyen barátságos délutánok és hétvégék is.”
Gyurka Miklósné polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Hegymagas kedvelt település a környéken, mely gazdag természeti adottságokkal, kirándulási és kerékpáros lehetőségekkel várja a látogatókat. Elmondta, hogy a községben kiemelt figyelmet fordítanak a kulturális programokra és a település fejlesztésére, többek között az útjavításokra, a közvilágítás korszerűsítésére, valamint a zöldterületek ápolására. Hozzátette, a helyi civil szervezetek és aktív közösségek munkája nagyban hozzájárul a falu élhetőbbé tételéhez, és fontosnak tartják a hagyományok ápolását is.
Szép élményekkel gazdagodott minden résztvevő
A rendezvényen lehetőségünk nyílt beszélgetni Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nagyra értékelte az ilyen közösségi események jelentőségét. Lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy a falvakban és a kisebb településeken tartott rendezvények jó lehetőséget adnak a közvetlen visszajelzésekre és a párbeszédre. „Természetesen minden ilyen alkalom, legyen az falusi vagy városi esemény, fontos lehetőséget nyújt a közvetlen visszajelzésekre és a beszélgetésekre – akár azokkal, akik egyetértenek a kormány politikájával, és akár azokkal is, akik kritikával illetik azt” – fogalmazott.
Elmondta, nagyon jó érzés számára, hogy ilyen gyönyörű választókerületben járhat, ahol a természeti adottságok, mint a Csóka-hegy alja és a Balaton-felvidék különösen kedvezőek. A helyi közösségek erejét is méltatta, külön megemlítve a polgármesterek és a civil szervezetek elkötelezettségét.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány hosszú távon támogatja a vidéki közösségeket, különösen a legkisebb településeket, infrastrukturális fejlesztéseken és közösségi programokon keresztül. „A kormánynak mindig is az volt a filozófiája, hogy a falusi életformát választók ugyanolyan színvonalú közszolgáltatásokat kaphassanak, mint a nagyobb településeken élők. Amit az elmúlt 6-7 évben ezen a területen elértünk, az szerintem egy tisztességes eredmény, és ezt kell folytatni” – fogalmazott lapunknak a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely fontosnak tartja, hogy a helyi közösségek aktívak és összetartóak maradjanak, és rendszeresen szervezzenek ilyen programokat, amik erősítik a közösségi szellemet és a helyi identitást. A Lőrinc-napi ünnepség Hegymagason idén is a közösség összetartását és a hagyományok ápolását helyezte a középpontba. A finom ételek, a kulturális programok és a jó hangulat garantálta, hogy minden résztvevő szép élményekkel gazdagodjon.