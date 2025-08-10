Főzőmesterek, táncosok és retró bál – így ünnepelt Hegymagas

Augusztus 9-én színes programokkal és finom falatokkal várták az érdeklődőket a Lőrinc-napi ünnepségre Hegymagas központjába. A Kultúrház udvarán gyűlt össze a település apraja-nagyja és a környékbeli vendégek, hogy együtt élvezzék a főzőverseny illatait, a fellépők műsorát és a nyári hangulatot. Az eseményt Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg, aki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában érkezett a rendezvényre.

A hegymagasi programon Gulyás Gergely és Navracsics Tibor megismerkedtek a főzőverseny csapataival is

Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

Ünnepelt Hegymagas közössége

Navracsics Tibor ünnepi beszédében kiemelte: „Mindannyiunk célja, hogy a tapolcai medence, a Balaton-felvidék ugyanolyan barátságos, ugyanolyan kedves és ugyanolyan természetes legyen, mint ahogyan azt mi megismertük, és reméljük, hogy a gyermekeink és unokáink is ilyennek fogják megismerni. Ehhez hozzájárulnak az ilyen barátságos délutánok és hétvégék is.”

Gyurka Miklósné polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Hegymagas kedvelt település a környéken, mely gazdag természeti adottságokkal, kirándulási és kerékpáros lehetőségekkel várja a látogatókat. Elmondta, hogy a községben kiemelt figyelmet fordítanak a kulturális programokra és a település fejlesztésére, többek között az útjavításokra, a közvilágítás korszerűsítésére, valamint a zöldterületek ápolására. Hozzátette, a helyi civil szervezetek és aktív közösségek munkája nagyban hozzájárul a falu élhetőbbé tételéhez, és fontosnak tartják a hagyományok ápolását is.

Szép élményekkel gazdagodott minden résztvevő

A rendezvényen lehetőségünk nyílt beszélgetni Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nagyra értékelte az ilyen közösségi események jelentőségét. Lapunknak nyilatkozva kiemelte, hogy a falvakban és a kisebb településeken tartott rendezvények jó lehetőséget adnak a közvetlen visszajelzésekre és a párbeszédre. „Természetesen minden ilyen alkalom, legyen az falusi vagy városi esemény, fontos lehetőséget nyújt a közvetlen visszajelzésekre és a beszélgetésekre – akár azokkal, akik egyetértenek a kormány politikájával, és akár azokkal is, akik kritikával illetik azt” – fogalmazott.