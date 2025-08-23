Így alakul a hétvégi időjárás – erős szél, majd napsütés várható

A hétvégi időjárás fokozatosan javul: míg szombaton még több lesz a felhő és az északnyugati szél is erősen fújhat, addig vasárnap már szinte zavartalan napsütésben lehet részünk - írja a koponyeg.hu.

A hétvégi időjárás változékony lesz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szombaton változóan napos, gomolyfelhős időre készülhetünk, helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. Az északnyugati szél erős lehet, emiatt kissé hűvösebbnek érződhet a levegő. A hőmérséklet reggel 14, délután 24 fok körül alakul.

Vasárnapra viszont már sokkal kellemesebb idő várható: több órára kisüt a nap, és csak kevés felhő jelenik meg az égen. Hajnalban 10 fokig hűl a levegő, délután viszont 26 fok körüli maximumra számíthatunk.

Összességében tehát szombaton a szél és a felhők, vasárnap pedig a napsütés lesz a meghatározó.