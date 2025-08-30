Zivatar, napsütés, jégeső: kiszámíthatatlan idő jön Veszprém környékére

Hétvégi időjárás: A nyár utolsó hétvégéjén Veszprém térségében sem lesz unalmas az időjárás. Már szombaton gomolyfelhők torlódnak a térség fölé, és délnyugat felől érkező záporok szakítják meg a napsütést. A délután folyamán egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő zivatarok, felhőszakadás, és néhol jégeső is előfordulhat. A szél délnyugatiról északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul – írja a köpönyeg.hu.

Hétvégi időjárás: zivatarral jön a szombat, napsütéssel távozik a nyár

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Vasárnapra fokozatosan megszűnik a csapadék, és Veszprém környékén már több órára kisüthet a nap. Keleten még lehet egy-egy futó zápor, de a régióban már inkább száraz, kellemesen meleg időre lehet számítani. A hőmérséklet 26–28 fok körül alakul, méltóan búcsúztatva az augusztust.

A hétvége az ellentétek jegyében telik: szombaton zivatarokkal, jégesővel, vasárnap napsütéssel és kellemes hőmérséklettel búcsúzik a nyár. Aki programot tervez a szabadba, jobb, ha esernyőt is pakol.