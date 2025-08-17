augusztus 17., vasárnap

Vége a fullasztó kánikulának? Hidegfronttal kezdődik a hét

Címkék#szél hidegfront#zápor szél#zivatar#Dunántúl

Hétfőre enyhül a hőség: szórványos záporokkal és megerősödő széllel vonul át felettünk egy gyenge hidegfront. A hét elején már hűvösebb éjszakákra is számíthatunk – van, ahol 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Veol.hu

Aki szabadtéri programot tervezett vasárnap estére vagy hétfő hajnalra, érdemes figyelnie az időjárás alakulását. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint egy gyenge hidegfront miatt záporok, zivatarok alakulhatnak ki, főként a Dunától keletre, de hajnalra ezek nagyrészt megszűnnek. A nyugatias, északnyugati szél többfelé is megerősödhet, különösen zivatarok környezetében.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nappali hőség enyhül, a hőmérsékletek 29 és 36 fok között alakulnak, tehát továbbra is meleg lesz, de kevésbé fullasztó, mint az elmúlt napokban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap estére derültebb idő várható a Dunántúlon, míg keleten fokozatosan csökken a felhőzet. Éjszaka 13–18 fokig hűl le a levegő, de a szélvédett északi völgyekben akár 10 fok alatti hőmérsékletek is lehetnek. Az északi szél helyenként élénk, zivatarok környezetében viharos lökéseket is hozhat.

 

 

