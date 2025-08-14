augusztus 14., csütörtök

Óvóhely

Videón a hidegrázós bunker, ahol még levegőt venni is fél az ember

Egy elhagyatott bunker mélyén megőrződtek a múlt emlékei és túlélőfelszerelései. Ez a hely a hidegháború idejének fenyegető légkörét tükrözi

Egy ipari létesítmény mélyén bújik meg egy elhagyatott bunker, amely a múlt sötét titkait őrzi. A hidegháborús korszak emlékei tárulnak fel, amikor poros polcokon sorakoznak a katonai pontossággal rendezett gázálarcok, védőruhák és egyéb túlélőfelszerelések, mintha az egykori dolgozók csak percekkel ezelőtt hagyták volna el a helyet.

A hidegháborús bunkerben katonai pontossággal őrzik a túlélőfelszereléseket és gázálarcokat. Fotó:Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában facebook
A hidegháborús bunkerben katonai pontossággal őrzik a túlélőfelszereléseket és gázálarcokat.
A bunker tele van hidegháborús relikviákkal

A falakat végigkísérő ládákban ma is megvannak az egykori vegyi és biológiai védekezéshez használt eszközök, amik némán mesélnek a korszak fenyegetettségéről és az elővigyázatosság szükségességéről.

Ez az óvóhely nem pusztán biztonsági tároló volt: menedéket nyújtott a váratlan támadások esetére, és a dolgozók életét próbálta megvédeni a legrosszabbtól. A bunkerben talált tárgyak, többek között a gázálarcok, régi gyógyszerek és védőfelszerelések, mára történelmi relikviákká váltak, melyek betekintést engednek a múlt technológiájába és az akkori mentális állapotba.

Fotó: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában facebook
Ahogy átsétálunk a létesítmény csendes folyosóin, szinte érezni lehet a félelmet és a várakozást, amely egykor itt uralkodott. Ez a hely nem csak egy üres bunker, hanem egy élő történelemkönyv, ami a túlélésről és a bizonytalanságról mesél. A falakon még ma is láthatók az egykori idő nyomai, amelyek a múlt emlékeit őrzik. Minden sarok és polc a hidegháborús korszak izgalmas, ám egyben nyomasztó hangulatát idézi vissza.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
