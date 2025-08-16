augusztus 16., szombat

Örökbe fogadni menő

1 órája

A hontalan állatok világnapján emlékeztetünk: minden állat megérdemel egy szerető otthont (videó)

Augusztus 16-án világszerte a hontalan állatokra irányul a figyelem. A Nemzetközi Állatjogi Társaság kezdeményezésére létrehozott emléknap célja, hogy évente egyszer kiemelten is rávilágítson: milliónyi kutya és macska él gazda nélkül, sokszor menhelyen, máskor pedig az utcán. Ezeknek az állatoknak közös sorsa az emberi felelőtlenség – sokan közülük az utcára születnek, másokat egyszerűen kidobnak, amikor terhessé válik a tartásuk.

Titzl Vivien
A hontalan állatok világnapján emlékeztetünk: minden állat megérdemel egy szerető otthont (videó)

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Augusztus 16-a a hontalan állatok világnapja. A menhelyek helyzete Magyarországon és világszerte is nehéz. Sokan gondolják, hogy minden településen működik állatotthon, ahol befogadják a kóbor állatokat, ám ez tévhit: számos városban nincs ilyen intézmény, a meglévők pedig rendre túlterheltek. A gondozók emberfeletti munkát végeznek, de a kapacitás véges, miközben a segítségre szoruló állatok száma egyre nő.

Augusztus 16-a a hontalan állatok világnapja
Augusztus 16-a a hontalan állatok világnapja
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

A probléma enyhítésének legfontosabb eszköze az ivartalanítás. Ha kevesebb állat születik gazda nélkül, akkor kevesebben jutnak utcára vagy menhelyre. Ezzel együtt a felelős állattartás is kulcsfontosságú: csak az vállaljon állatot, aki anyagilag és időben is felkészült a hosszú távú gondoskodásra. Egy kutya vagy macska éveken át hű társ, de csak akkor, ha biztonságban és szeretetben élhet.

Az örökbefogadás szintén megoldást kínál. Menhelyek ezrei várják, hogy valaki hazavigye lakóikat, és szerető otthont adjon nekik. Nemcsak az állat életét változtatja meg gyökeresen egy örökbefogadás, hanem a gazdáét is: egy mentett kutya vagy macska hálája szavakkal nehezen leírható.

Augusztus 16-a a hontalan állatok világnapja

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a közösségi oldalán is felhívta a figyelmet a helyzetre: a Pumi – Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ menhelyén bemutatott néhány kutyát, akik mindannyian gazdára várnak. Az ilyen gesztusok nemcsak figyelmet irányítanak az árva állatokra, hanem konkrét lehetőséget is mutatnak azoknak, akik segíteni szeretnének.

A hontalan állatok világnapja emlékeztet minket: minden állat megérdemel egy biztonságos, szerető otthont. A változás a felelős döntésekkel kezdődik – ivartalanítással, tudatos állattartással és örökbefogadással.

 

 

