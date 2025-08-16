A hontalan állatok világnapján emlékeztetünk: minden állat megérdemel egy szerető otthont (videó)

Augusztus 16-a a hontalan állatok világnapja. A menhelyek helyzete Magyarországon és világszerte is nehéz. Sokan gondolják, hogy minden településen működik állatotthon, ahol befogadják a kóbor állatokat, ám ez tévhit: számos városban nincs ilyen intézmény, a meglévők pedig rendre túlterheltek. A gondozók emberfeletti munkát végeznek, de a kapacitás véges, miközben a segítségre szoruló állatok száma egyre nő.

A probléma enyhítésének legfontosabb eszköze az ivartalanítás. Ha kevesebb állat születik gazda nélkül, akkor kevesebben jutnak utcára vagy menhelyre. Ezzel együtt a felelős állattartás is kulcsfontosságú: csak az vállaljon állatot, aki anyagilag és időben is felkészült a hosszú távú gondoskodásra. Egy kutya vagy macska éveken át hű társ, de csak akkor, ha biztonságban és szeretetben élhet.

Az örökbefogadás szintén megoldást kínál. Menhelyek ezrei várják, hogy valaki hazavigye lakóikat, és szerető otthont adjon nekik. Nemcsak az állat életét változtatja meg gyökeresen egy örökbefogadás, hanem a gazdáét is: egy mentett kutya vagy macska hálája szavakkal nehezen leírható.

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos a közösségi oldalán is felhívta a figyelmet a helyzetre: a Pumi – Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ menhelyén bemutatott néhány kutyát, akik mindannyian gazdára várnak. Az ilyen gesztusok nemcsak figyelmet irányítanak az árva állatokra, hanem konkrét lehetőséget is mutatnak azoknak, akik segíteni szeretnének.

A hontalan állatok világnapja emlékeztet minket: minden állat megérdemel egy biztonságos, szerető otthont. A változás a felelős döntésekkel kezdődik – ivartalanítással, tudatos állattartással és örökbefogadással.