1 órája
Horgászverseny a Bakony fővárosában
Pecabotot ragadtak szombaton a sporthorgászok a zirci Mayer-tónál.
Fotó: Lázár Valéria Anna
Augusztus 16-án, nyolc és dél között Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata idén is megrendezte éves horgászversenyét, melyen 19 lelkes pecás küzdött meg egymással és nagy forrósággal.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke, Molnár Istvánné elmondta, hogy közel 30 éve rendezik meg a versenyt, ahová szívesen várják az új jelentkezőket is a régiek mellé. Idén 8 gyerek is benevezett, köztük Varga Jamina, akinek egy 2,5 kg-os ponty akadt a horgára.
Az egyik díjazott, Horváth Gábor sporthorgásznak tartja magát, számára az élmény a fontos, egy kis énidő, pihenés, a rohanós hétköznapok mellé. Gábor nyolc óra 5 perckor már ki is horgászta a verseny első halát.
A verseny közben kifogott halak szakszerű mérését Veiszamajer Attiláné Katalin, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese végezte.
Régi, jól bevált trükk vagy csali a horgászásra nem volt egyik versenyzőnél sem. Horváth Gábor szavait idézve – egy egész horgászboltnyi etető anyaggal érkezett a kávés íz világon át a fokhagymás ízűig minden megtalálható a kis etető anyag dobozában.
Horgászverseny a Bakony fővárosábanFotók: Lázár Valéria Anna
A nyerteseket oklevéllel és tárgynyereményekkel jutalmazták.
Első helyzett: Vágenhofer Botond
Második helyezett: Horváth Gábor
Harmadik helyezett: Ringhoffer Zoltán
Varga Jamina és Varga Balázs különdíjat kaptak.
A nap zárásaként gulyáslevessel vendégelték meg a résztvevőket és az esemény lebonyolításában résztvevő önkéntes segítőket.
Lázár Valéria Anna