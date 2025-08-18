Horgászverseny a Bakony fővárosában

Augusztus 16-án, nyolc és dél között Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata idén is megrendezte éves horgászversenyét, melyen 19 lelkes pecás küzdött meg egymással és nagy forrósággal.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke, Molnár Istvánné elmondta, hogy közel 30 éve rendezik meg a versenyt, ahová szívesen várják az új jelentkezőket is a régiek mellé. Idén 8 gyerek is benevezett, köztük Varga Jamina, akinek egy 2,5 kg-os ponty akadt a horgára.

Fotó: Lázár Valéria Anna

Az egyik díjazott, Horváth Gábor sporthorgásznak tartja magát, számára az élmény a fontos, egy kis énidő, pihenés, a rohanós hétköznapok mellé. Gábor nyolc óra 5 perckor már ki is horgászta a verseny első halát.

A verseny közben kifogott halak szakszerű mérését Veiszamajer Attiláné Katalin, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese végezte.

Régi, jól bevált trükk vagy csali a horgászásra nem volt egyik versenyzőnél sem. Horváth Gábor szavait idézve – egy egész horgászboltnyi etető anyaggal érkezett a kávés íz világon át a fokhagymás ízűig minden megtalálható a kis etető anyag dobozában.