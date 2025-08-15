Forró napok, alattomos veszély: így előzd meg a kiszáradást (videó)

A hőségriadó alatt az egyik legfontosabb a megfelelő folyadékbevitel. A kiszáradás alattomosan jelentkezhet, és eleinte csak apró jeleket ad. A leggyakoribb figyelmeztető tünetek közé tartozik a szédülés, a fejfájás, a fáradtság, valamint a sötét színű vizelet. Ha ezek közül akár egyet is tapasztalunk, azonnal pótoljuk a folyadékot, és ha lehet, menjünk árnyékba vagy hűvös helyre.

Hőségriadó van – így előzd meg a kiszáradást

Illusztráció: pexels.com

A mentők szakemberei szerint a legjobb választás a tiszta víz vagy cukormentes tea. Az alkohol és a magas koffeintartalmú italok inkább fokozzák a folyadékvesztést, így ezek fogyasztását érdemes minimalizálni. A vízfogyasztás mellett fontos a sópótlás is, hiszen izzadással nemcsak vizet, hanem ásványi anyagokat is veszítünk.

A hőségben kiemelten figyeljünk a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre – ők a legérzékenyebbek a kiszáradásra. Nekik gyakran nem jelzi a szervezetük időben a szomjúságot, ezért rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal.