Ezért fontos a folyamatos folyadékbevitel

Forró napok, alattomos veszély: így előzd meg a kiszáradást (videó)

Az Országos Mentőszolgálat figyelmeztet: csütörtöktől ismét hőségriadó lépett életbe, és a forró nyári napok különösen megterhelik a szervezetünket. A nagy melegben jóval több folyadékot veszítünk izzadással, mint általában, ezért a rendszeres és bőséges vízfogyasztás létfontosságú – még akkor is, ha éppen nem érezzük magunkat szomjasnak.

Veol.hu

A hőségriadó alatt az egyik legfontosabb a megfelelő folyadékbevitel. A kiszáradás alattomosan jelentkezhet, és eleinte csak apró jeleket ad. A leggyakoribb figyelmeztető tünetek közé tartozik a szédülés, a fejfájás, a fáradtság, valamint a sötét színű vizelet. Ha ezek közül akár egyet is tapasztalunk, azonnal pótoljuk a folyadékot, és ha lehet, menjünk árnyékba vagy hűvös helyre.

Illusztráció: pexels.com

A mentők szakemberei szerint a legjobb választás a tiszta víz vagy cukormentes tea. Az alkohol és a magas koffeintartalmú italok inkább fokozzák a folyadékvesztést, így ezek fogyasztását érdemes minimalizálni. A vízfogyasztás mellett fontos a sópótlás is, hiszen izzadással nemcsak vizet, hanem ásványi anyagokat is veszítünk.

A hőségben kiemelten figyeljünk a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre – ők a legérzékenyebbek a kiszáradásra. Nekik gyakran nem jelzi a szervezetük időben a szomjúságot, ezért rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal.

Az Országos Mentőszolgálat arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban mindenki tudatosan ügyeljen a hidratálásra. Ha pedig a hőség miatt valaki rosszul lesz, ne habozzunk segítséget kérni/hívni. Kathy Zsolt mentőápoló videója ebben is segítségünkre van. 

 

 

