Tisztelgés a hős pápai lovasok előtt (galéria, videó)
A Hősök Napja ünnepség minden évben arra a bátor tettre emlékezteti a közvéleményt, amelyet 1914. augusztus 17-én a magyar királyi 5. honvéd lovas hadosztály hajtott végre, amikor Gorodok közelében a géppuskatűz ellenére sem futamodott meg. Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Huszár Egyesület közös megemlékezésének programjában fúvószene, huszárfelvonulás és koszorúzás szerepelt.
A Hősök Napja célja, hogy a közösség közösen emlékezzen azokra, akik életüket áldozták hazánkért.
Fotó: Haraszti Gábor/Napló
A Hősök Napja célja, hogy a közösség közösen emlékezzen azokra a katonákra és parancsnokokra, akik életüket áldozták hazánkért. A rohamban a hadosztály 24 tisztjét, 450 huszárját és 650 lovát veszítette el.
Hősök Napja - Emlékezés és tisztelgés
Az ünnepi program fúvós térzenével kezdődött Pápa Fő terén. Ezt követően koszorúzással tisztelegtek gróf Lubienski János ezredparancsnok emléktáblájánál, majd a megemlékezés az I. és II. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Süli Attila őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum bécsi kirendeltségének történész-levéltárosa mondott ünnepi beszédet, amelyben az 1848–1849-es szabadságharc emlékezetéről szólt.
– A honvédegyleti mozgalom – így a pápai is – arra volt hivatott, hogy ápolja a szabadságharc emlékét, és összefogja a még élő honvédeket. Ez a 20. század elejéig valósult meg, addig voltak ugyanis honvédek – fogalmazott beszédében a szónok. – Petőfi Sándor írta egyszer: „1848/1849 a csodák éve volt.” Ez valóban így volt, írásos megemlékezéseikben így élték meg azok az emberek, akik részt vettek a szabadságharcban. Azt tanácsolom Önöknek, hogy bárhol járnak a Kárpát-medencében, és meglátnak egy honvédsírt, egy szál virággal méltóképpen emlékezzenek meg – zárta beszédét az őrnagy.
Tisztelgés a hős pápai lovasok előttFotók: Haraszti Gábor/Napló
A Hősök napján Grőber Attila polgármester és Kovács Zoltán, Pápa Város díszpolgára is részt vett, a rendezvény koszorúzással és a Szózat hangjaival ért véget. Az eseményen közreműködött Kincses László, az MH 47. Bázisrepülőtér, a Pápai Huszár Egyesület és a Téti Ifjúsági Fúvószenekar.