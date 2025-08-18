Tisztelgés a hős pápai lovasok előtt (galéria, videó)

A Hősök Napja célja, hogy a közösség közösen emlékezzen azokra a katonákra és parancsnokokra, akik életüket áldozták hazánkért. A rohamban a hadosztály 24 tisztjét, 450 huszárját és 650 lovát veszítette el.

A Hősök Napja programsorozat része volt a közös felvonulás is

Fotó: Haraszti Gábor

Hősök Napja - Emlékezés és tisztelgés

Az ünnepi program fúvós térzenével kezdődött Pápa Fő terén. Ezt követően koszorúzással tisztelegtek gróf Lubienski János ezredparancsnok emléktáblájánál, majd a megemlékezés az I. és II. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol Süli Attila őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum bécsi kirendeltségének történész-levéltárosa mondott ünnepi beszédet, amelyben az 1848–1849-es szabadságharc emlékezetéről szólt.

Kovács Zoltán (jobbra) is elhelyezte az emlékezés koszorúját

Fotó: Haraszti Gábor

– A honvédegyleti mozgalom – így a pápai is – arra volt hivatott, hogy ápolja a szabadságharc emlékét, és összefogja a még élő honvédeket. Ez a 20. század elejéig valósult meg, addig voltak ugyanis honvédek – fogalmazott beszédében a szónok. – Petőfi Sándor írta egyszer: „1848/1849 a csodák éve volt.” Ez valóban így volt, írásos megemlékezéseikben így élték meg azok az emberek, akik részt vettek a szabadságharcban. Azt tanácsolom Önöknek, hogy bárhol járnak a Kárpát-medencében, és meglátnak egy honvédsírt, egy szál virággal méltóképpen emlékezzenek meg – zárta beszédét az őrnagy.