Így változik a nemzeti ünnep miatt a hulladékszállítás és -leadás

Veszprém vármegye számos településén, a Bakonyban is több helyen a Depónia kft. a hulladékkezelési szolgáltató. Ezért közzétesszük az augusztus 20-a, az ünnepi időszak kapcsán lapunkhoz eljuttatott tájékoztatóját.

Ünnepi hulladékszállítás – Augusztus 20-a előtt érdemes tájékozódni, hogy ne otthon gyűljön a szemét.

Hulladékszállítás

A lakossági hulladékszállítás 2025. augusztus 20-án, szerdán változatlan.

Kérjük edényeiket reggel 6 óráig helyezzék ki

– áll a szolgáltató közleményében.

Ünnepi nyitvatartás

A Depónia Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálatai, a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és Hulladéklerakó, továbbá

...a cég hulladékudvarai 2025. augusztus 20-án, szerdán zárva lesznek.

A többi napon a nyitvatartásunk változatlan

– áll a szolgáltató közleményében.