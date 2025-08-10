augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

2 órája

Így változik a nemzeti ünnep miatt a hulladékszállítás és -leadás

#Veszprém megye#Bakonyban#Depónia kft#hulladékszállítás

Augusztus 20-a előtt arról is érdemes tájékozódni, mikor viszik el házunk elől a háztartási szemetet. Arról szintén szól a Depónia kft. ünnepi időszakra vonatkozó tájékoztatója, mikor adhatunk le szétválogatva hulladékot a hulladékudvarokba.

Veol.hu

Veszprém vármegye számos településén, a Bakonyban is több helyen a Depónia kft. a hulladékkezelési szolgáltató. Ezért közzétesszük az augusztus 20-a, az ünnepi időszak kapcsán lapunkhoz eljuttatott tájékoztatóját.

Ünnepi hulladékszállítás – Augusztus 20-a előtt érdemes tájékozódni, hogy ne otthon gyűljön a szemét.
Forrás: Pixabay-illusztráció
Forrás: Pixabay-illusztráció

Hulladékszállítás

A lakossági hulladékszállítás 2025. augusztus 20-án, szerdán változatlan.

Kérjük edényeiket reggel 6 óráig helyezzék ki

– áll a szolgáltató közleményében.

Ünnepi nyitvatartás

A Depónia Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálatai, a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és Hulladéklerakó, továbbá 

...a cég hulladékudvarai 2025. augusztus 20-án, szerdán zárva lesznek. 

A többi napon a nyitvatartásunk változatlan

– áll a szolgáltató közleményében.

 

