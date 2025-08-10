1 órája
Így változik a nemzeti ünnep miatt a hulladékszállítás és -leadás
Augusztus 20-a előtt arról is érdemes tájékozódni, mikor viszik el házunk elől a háztartási szemetet. Arról szintén szól a Depónia kft. ünnepi időszakra vonatkozó tájékoztatója, mikor adhatunk le szétválogatva hulladékot a hulladékudvarokba.
Veszprém vármegye számos településén, a Bakonyban is több helyen a Depónia kft. a hulladékkezelési szolgáltató. Ezért közzétesszük az augusztus 20-a, az ünnepi időszak kapcsán lapunkhoz eljuttatott tájékoztatóját.
Hulladékszállítás
A lakossági hulladékszállítás 2025. augusztus 20-án, szerdán változatlan.
Kérjük edényeiket reggel 6 óráig helyezzék ki
– áll a szolgáltató közleményében.
Ünnepi nyitvatartás
A Depónia Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálatai, a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és Hulladéklerakó, továbbá
...a cég hulladékudvarai 2025. augusztus 20-án, szerdán zárva lesznek.
A többi napon a nyitvatartásunk változatlan
– áll a szolgáltató közleményében.
