Botrány

2 órája

Ücsörgés a bicikliúton: hullócsillagok, sötétség és kommentcunami

Címkék#közösségi média#bicikli#hullócsillag#veszély

A természet szépsége magával ragadó, de az életünk kockáztatása ezért nem feltétlen szükséges.

Veol.hu

Egy bosszankodó bejegyzés került fel a közösségi médiára a hullócsillagok kapcsán nemrég.

Hullócsillagokat néztek, közriadalmat okoztak
Hullócsillagokat néztek, közriadalmat okoztak
Forrás: Pexels-illusztráció

Úgy záporoztak a kommentek, mint a hullócsillagok...

Veszprém-Nemesvámos közötti bringaúton székből hullócsillagot nézők ücsörögnek. Csak óvatosan! De tényleg... Emberek! A full sötétben, mindenféle világítás nélkül... 🤬

– írta a bejegyzés létrehozója. A látvány bizonyosan magával ragadó volt, de a figyelmeztetés jogos: óvatosan, mert könnyen baleset lehet belőle.

A komment szekció is vélekedett az ügyről

Egyesek a bringások testi épségét féltik:

éjfél és 1 között nincs nagy forgalom az utakon se... a bringást sajnálom ha későn veszi észre az úton ücsörgőket! Igyekeztem az ő figyelmüket felhívni, mivel 10után mennek haza az esti műszakosok hulla fáradtan. Nyilván a hulló csillagot lesők számolnak a forgalommal és vállalják h telibe kapja őket valaki... a bringások, motorosok, rolleresek arra számítanak h nem fetreng, ücsörög ott senki

Mások inkább kicsit a fekete humor skáláján fogták fel:

Így lesznek a hullócsillagokból, hulló kerékpárosok 😝", "Kispályások. A 77-esre kellett volna kiülni műanyag székben. 😂(Remélem már elmentek aludni)", "Hasznàld öket fekvő rendőrként !😀

– írták. A csillagok hangulata misztikus, de a veszély valóságos.

 

