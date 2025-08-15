37 perce
Ücsörgés a bicikliúton: hullócsillagok, sötétség és kommentcunami
A természet szépsége magával ragadó, de az életünk kockáztatása ezért nem feltétlen szükséges.
Egy bosszankodó bejegyzés került fel a közösségi médiára a hullócsillagok kapcsán nemrég.
Úgy záporoztak a kommentek, mint a hullócsillagok...
Veszprém-Nemesvámos közötti bringaúton székből hullócsillagot nézők ücsörögnek. Csak óvatosan! De tényleg... Emberek! A full sötétben, mindenféle világítás nélkül...
– írta a bejegyzés létrehozója. A látvány bizonyosan magával ragadó volt, de a figyelmeztetés jogos: óvatosan, mert könnyen baleset lehet belőle.
A komment szekció is vélekedett az ügyről
Egyesek a bringások testi épségét féltik:
éjfél és 1 között nincs nagy forgalom az utakon se... a bringást sajnálom ha későn veszi észre az úton ücsörgőket! Igyekeztem az ő figyelmüket felhívni, mivel 10után mennek haza az esti műszakosok hulla fáradtan. Nyilván a hulló csillagot lesők számolnak a forgalommal és vállalják h telibe kapja őket valaki... a bringások, motorosok, rolleresek arra számítanak h nem fetreng, ücsörög ott senki
Mások inkább kicsit a fekete humor skáláján fogták fel:
Így lesznek a hullócsillagokból, hulló kerékpárosok ", "Kispályások. A 77-esre kellett volna kiülni műanyag székben. (Remélem már elmentek aludni)", "Hasznàld öket fekvő rendőrként !
– írták. A csillagok hangulata misztikus, de a veszély valóságos.
Kis test, nagy bátorság: öleb kergette el a medvét a gazdája szeme láttára (+ videó)
Labubu-láz: A sokak által kedvelt figura valójában egy démon?