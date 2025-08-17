augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugalom, befelé figyelés

1 órája

Hullócsillag-les koncert az erdő szélén

Címkék#koncert#Kövi Szabolcs#Ajka#Ivanics Ferenc#pánsípművész#Perseida

Az Örökkévalóság áramlása című albumát mutatta be Kövi Szabolcs pánsípművész Ajkán az Asztrokertben tartott hullócsillag-les koncertjén pénteken. Az idén második alkalommal adott otthont a zenei programnak a Bakonyi Csillagászati Egyesület által működtetett Claudia Inter Stellas Csillagda.

Tisler Anna
Hullócsillag-les koncert az erdő szélén

Kövi Szabolcs kérdésünkre elmondta, három évvel ezelőtt támadt az ötlete, hogy augusztus elején, amikor a Perseidák meteorraj összetalálkozik a Földdel, hullócsillag-les koncertet tartson szabadtéren, a mesterséges fényforrások által kevésbé szennyezett területen. A pihenőszékben kényelmesen fekvő közönség a zenehallgatás közben figyelheti a csillagos eget, kereshet hullócsillagot. Az első ilyen helyszín Budapesten a Sváb-hegyi csillagvizsgáló volt. További helyszíneket keresett, így bukkant rá az Asztrokertre. Felvette a kapcsolatot Ivanics Ferenccel, az egyesület elnökével, aki örömmel adott helyet a programnak.

A csillagda műszerek előtt Ivanics Ferenc (balról) és Kövi Szabolcs Fotó: Tisler Anna
A csillagda műszerek előtt Ivanics Ferenc (balról) és Kövi Szabolcs 
Fotó: Tisler Anna

A művészet, a természettudomány találkozása a természetben, a friss levegőn különleges élményt nyújt. Nyáron az emberek szeretnek a természetben időt tölteni, ezért nagy igény van ezekre a koncertekre. Kövi Szabolcs játszik arborétumokban is, amely szintén kiváló helyszín. A zenész számára is különlegesek ezek, ugyanis nincs szükség színpadra, díszletre, fénytechnikára. Amit  szeretne átadni a hallgatóságnak, a nyugalmat, a belső utazást, a befelé figyelést, az a természetben jobban kifejti a hatását. A zenész elmondta, öröm számára, hogy egy természettudományos ismeretterjesztő egyesület befogadta a programot. Őt magát is érdekli a csillagászat. A több, mint egy órás előadásban indián furulya, pánsíp és okarina szólalt meg. 

Ivanics Ferenc elmondta, hogy örömmel látják, nagy az érdeklődés. A hallgatóság a koncert után a távcsöves égboltvizsgálaton is részt vesz. Többen ekkor látnak először távoli csillagokat vagy a Hold felszínét. Az elnök is kémlelte előadás alatt az eget és látott hullócsillagot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu