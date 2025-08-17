Hullócsillag-les koncert az erdő szélén

Kövi Szabolcs kérdésünkre elmondta, három évvel ezelőtt támadt az ötlete, hogy augusztus elején, amikor a Perseidák meteorraj összetalálkozik a Földdel, hullócsillag-les koncertet tartson szabadtéren, a mesterséges fényforrások által kevésbé szennyezett területen. A pihenőszékben kényelmesen fekvő közönség a zenehallgatás közben figyelheti a csillagos eget, kereshet hullócsillagot. Az első ilyen helyszín Budapesten a Sváb-hegyi csillagvizsgáló volt. További helyszíneket keresett, így bukkant rá az Asztrokertre. Felvette a kapcsolatot Ivanics Ferenccel, az egyesület elnökével, aki örömmel adott helyet a programnak.

A csillagda műszerek előtt Ivanics Ferenc (balról) és Kövi Szabolcs

Fotó: Tisler Anna

A művészet, a természettudomány találkozása a természetben, a friss levegőn különleges élményt nyújt. Nyáron az emberek szeretnek a természetben időt tölteni, ezért nagy igény van ezekre a koncertekre. Kövi Szabolcs játszik arborétumokban is, amely szintén kiváló helyszín. A zenész számára is különlegesek ezek, ugyanis nincs szükség színpadra, díszletre, fénytechnikára. Amit szeretne átadni a hallgatóságnak, a nyugalmat, a belső utazást, a befelé figyelést, az a természetben jobban kifejti a hatását. A zenész elmondta, öröm számára, hogy egy természettudományos ismeretterjesztő egyesület befogadta a programot. Őt magát is érdekli a csillagászat. A több, mint egy órás előadásban indián furulya, pánsíp és okarina szólalt meg.

Ivanics Ferenc elmondta, hogy örömmel látják, nagy az érdeklődés. A hallgatóság a koncert után a távcsöves égboltvizsgálaton is részt vesz. Többen ekkor látnak először távoli csillagokat vagy a Hold felszínét. Az elnök is kémlelte előadás alatt az eget és látott hullócsillagot.