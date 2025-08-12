Ezen a napon ragadta el a fekete halál a híres törökverőt, Hunyadi Jánost

1456 nyarán Nándorfehérvár falai alatt dőlt el Európa sorsa. A magyar hadvezér, Hunyadi János a keresztény világ utolsó bástyájaként állt a hatalmas oszmán hadsereg ellen. Alacsony sorból küzdötte fel magát az ország legbefolyásosabb főurává, vagyonát teljes egészében a délről fenyegető oszmán hódítás megtörésére fordítva. Bár tisztában volt vele, hogy Magyarország önmagában nem képes feltartóztatni a hódító iszlámot, Európa tétlen közönye miatt minden erejét a határok védelmére összpontosította.

A keresztények Hunyadi vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát

Fotó: wikpédia

A diadal és az árnyék, ami Hunyadira vetült

A nándorfehérvári ütközetben II. Mehmed szultán seregét megfutamította, és ezzel megállította az oszmán terjeszkedést. Ez a győzelem évtizedekre biztonságot hozott Európának, Hunyadi neve pedig a hős hadvezérek sorába emelkedett. Ám a diadal után nem sokkal pestisjárvány tört ki a zimonyi táborban, és 1456. augusztus 11-én a fekete halál Hunyadit is elragadta.

A déli harangszó születése

Halála után III. Callixtus pápa elrendelte, hogy mindennap délben konduljanak meg a harangok, emlékeztetve a keresztény világot a győzelemre és a hálára, amit a hős hadvezér iránt éreztek. A hagyomány a mai napig él: a déli harangszó egyszerre szól imára hívásként és Hunyadi diadalának örök mementójaként.

Az örökség továbbélése

Hunyadi János emléke nem merült feledésbe. Halála után fia, Hunyadi Mátyás – a későbbi Mátyás király – folytatta apja örökségét, és a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodójává vált. A nándorfehérvári győzelem és a déli harangszó a mai napig része a nemzeti identitásnak, példaként szolgálva arra, hogyan válhat valaki alacsony sorból a történelem csúcsára.

A Hunyadi – Rise of the Raven történelmi sorozat a televízióban debütált, ahol az első két epizód több mint egymillió nézőt vonzott, és átlagosan 23–25%-os nézettséget ért el. A látványos, autentikus díszletekkel és több mint hatszáz színész, statiszta közreműködésével forgatott produkcióban a szereplők több nyelven – köztük magyarul, törökül, szerbül és olaszul – szólalnak meg. A kritikusok dicsérték a vizualitást, a karakterábrázolást és a feszes történetvezetést, a sorozat pedig nemzetközi szinten is figyelmet kapott: bemutatták Cannes-ban, majd felkerült a Netflixre, ami ritka elismerés egy magyar gyártású történelmi drámának.