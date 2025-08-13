augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Percek, órák

2 órája

Az idő nem ellenség – a harc, amit meg kell tanulni

Címkék#harc#mindennap#versenytárs#önmagunk

Mindennap rohanunk, hogy utolérjük a feladatokat. Az idő azonban nem vár, így folyamatosan harcolunk vele, miközben keresünk valami igazán értékeset

Seres Elizabeth

Az idővel folytatott harc talán az egyik legősibb és legvégzetesebb küzdelem, amit az emberiség ismer. Minden nap megpróbáljuk uralni, megállítani vagy felgyorsítani, mégis az idő az, aki mindig egy lépéssel előttünk jár. Az órák ketyegnek, a percek elszaladnak, és gyakran úgy érzem, nincs elég időm arra, hogy megvalósítsam az álmaimat, elvégezzem a feladataimat, vagy egyszerűen csak megálljak egy percre. Én is harcolok vele, próbálom megtartani a ritmust, mégis néha úgy tűnik, hogy ő diktál.

Az idő folyamatosan szalad, és soha nem áll meg senki számára sem Fotó: pexels.com
Az idő folyamatosan szalad, és soha nem áll meg senki számára sem 
Fotó: pexels.com

Az idő érték és nem visszafordítható

De ahogy telnek a napok, egyre inkább rájövök, hogy nem az idővel kell harcolnom, hanem azon, hogy kivel és hogyan töltöm el. Mert az idő akkor válik értékessé, amikor szeretteinkkel, barátainkkal, vagy éppen önmagunkkal vagyunk jelen. Az idő nem ellenség, hanem egy lehetőség, amit megoszthatunk másokkal. Ha megtanulom, hogy az idő nem versenytárs, hanem társ, akkor képes vagyok valóban élni a pillanatban, és nem hagyom, hogy a percek csak elsuhanó árnyként tűnjenek el mellettem. A harc helyett válasszam az együttműködést, mert így minden másodperc igazán számít.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu