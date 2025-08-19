Veszprém vármegyére sárga riasztást adtak ki augusztus 20-ra!

Az időjárás augusztus 20-án napközben még napos, meleg lesz, 29–34 fokos csúcshőmérséklettel, de a délutáni óráktól kezdve már érezhető lesz az időjárás változása. Az északnyugat felől érkező hidegfront miatt labilissá válik a légkör, és estére egyre nő a zivatarok és esőzések esélye – írja a köpönyeg.hu.

Sárga riasztás: időjárás augusztus 20-án, az ünnep estéjén zivatarokra kell készülni Veszprém vármegyében

Forrás: met.hu

A HungaroMet Zrt. elsőfokú, azaz sárga riasztást adott ki több vármegyére, köztük Veszprémre is, mivel estére helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket akár intenzív csapadék, szélerősödés vagy villámlás is kísérhet. Bár ezek az időjárási jelenségek még csak elszórtan fordulhatnak elő estig, érdemes felkészülni rájuk, főként, ha valaki szabadtéri programra, koncertre vagy fényjátékra indul.

Veszprém városában immár több éve nem rendeznek tűzijátékot, az ünnepi hangulatról viszont idén is fényfestés és fényjáték gondoskodik napnyugta után az Óváros téren, így az időjárás esetleges változása ellenére is látványos élményre számíthatnak a látogatók. A Balaton-part északi részén is készüljünk úgy, hogy bármikor keletkezhet zivatar az esti ünnep folyamán.